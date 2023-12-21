Какой фрукт обязательно должен быть на новогоднем столе

Известная российская телеведущая Елена Малышева считает, что на новогоднем столе обязательно должен быть манго, сообщает Zakon.kz

Как пишет "Росбалт" Малышева назвала этот экзотический продукт "королем всех фруктов".

Как выяснилось, манго благодаря содержанию антиоксидантов снижает риски развития рака. Со своей стороны, Коновалов добавил, что фрукт защищает от потери зрения.

В заключение, врачи, сославшись на выводы ученых, сообщили, что регулярное употребление одного манго в день нормализует стул и предупреждает развитие рака кишечника.

Ранее ученые дали ряд советов, чтобы пережить предпраздничный период легче.



