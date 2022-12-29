Мбаппе принес победу "ПСЖ" в первом матче после ЧМ-2022 по футболу

Лучший бомбардир мирового футбольного первенства в Катаре Килиан Мбаппе сразу отметился в первой же игре после возвращения с мундиаля. Форвард вырвал победу для "ПСЖ" во французском первенстве, в поединке со "Страсбуром" - 2:1, сообщает Zakon.kz.

В этом матче забивали только игроки "ПСЖ". Сначала защитник "парижан" Маркиньос открыл счет на 14-ой минуте, затем он же во втором тайме оформил автогол. Все же хозяева поля сумели уйти от ничьи, победу им подарил Мбаппе, который на 96-й минуте реализовал пенальти.









Надо отметить, что у Килиана это 13-ый гол в нынешнем чемпионате Франции, и он забивает в последних пяти турах подряд. Лучший снайпер ЧМ-2022 лидирует в гонке бомбардиров Лиги 1.