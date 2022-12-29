В Казахстане будут штрафовать за сокрытие имущества при процедуре банкротства

На пленарном заседании Сената Парламента РК 29 декабря заместитель министра финансов Ержан Биржанов рассказал, что за предоставление ложной информации или сокрытие имущества в рамках процедуры банкротства физических лиц устанавливается штраф, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как рассказал заместитель министра, поправками по вопросам восстановления платежеспособности и банкротства граждан предусматривается необходимость установления адмответственности за нарушения процедур банкротства.

"Например, за преднамеренное обращение гражданина с заявлением о применении банкротства для целей ухода от исполнения своих обязательств перед кредиторами – 200 МРП. За предоставление ложной информации или сокрытие имущества (сведений о нем) в рамках внесудебного банкротства, восстановления платежеспособности и судебного банкротства – 100 МРП". Ержан Биржанов

Кроме того, как добавил спикер, вводится ответственность для финансовых управляющих за нарушение порядка проведения процедур судебного банкротства и восстановления платежеспособности – от 15 до 100 МРП.

Он отметил, что в целом предлагаемые нормы направлены на реализацию принципа неотвратимости наказания за нарушение законодательства в указанной сфере.

1 декабря Ержан Биржанов подробно рассказывал о законопроекте по банкротству физических лиц и процедуре банкротства. По его словам, поводом для разработки данного законопроекта послужило чрезмерное кредитное бремя населения и тот факт, что значительная часть граждан в целом столкнулась с ухудшением своего финансового положения.

Размер МРП для применения штрафных санкций, расчета налогов и других платежей в 2022 году составляет 3063 тенге.