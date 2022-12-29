В Казахстане будут штрафовать за сокрытие имущества при процедуре банкротства
Как рассказал заместитель министра, поправками по вопросам восстановления платежеспособности и банкротства граждан предусматривается необходимость установления адмответственности за нарушения процедур банкротства.
"Например, за преднамеренное обращение гражданина с заявлением о применении банкротства для целей ухода от исполнения своих обязательств перед кредиторами – 200 МРП. За предоставление ложной информации или сокрытие имущества (сведений о нем) в рамках внесудебного банкротства, восстановления платежеспособности и судебного банкротства – 100 МРП". Ержан Биржанов
Кроме того, как добавил спикер, вводится ответственность для финансовых управляющих за нарушение порядка проведения процедур судебного банкротства и восстановления платежеспособности – от 15 до 100 МРП.
Он отметил, что в целом предлагаемые нормы направлены на реализацию принципа неотвратимости наказания за нарушение законодательства в указанной сфере.
1 декабря Ержан Биржанов подробно рассказывал о законопроекте по банкротству физических лиц и процедуре банкротства. По его словам, поводом для разработки данного законопроекта послужило чрезмерное кредитное бремя населения и тот факт, что значительная часть граждан в целом столкнулась с ухудшением своего финансового положения.
Размер МРП для применения штрафных санкций, расчета налогов и других платежей в 2022 году составляет 3063 тенге.