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Законодательство РК

В Казахстане будут штрафовать за сокрытие имущества при процедуре банкротства

Казахстан банкротство граждане ложь штраф Фото: Zakon.kz
На пленарном заседании Сената Парламента РК 29 декабря заместитель министра финансов Ержан Биржанов рассказал, что за предоставление ложной информации или сокрытие имущества в рамках процедуры банкротства физических лиц устанавливается штраф, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как рассказал заместитель министра, поправками по вопросам восстановления платежеспособности и банкротства граждан предусматривается необходимость установления адмответственности за нарушения процедур банкротства.

"Например, за преднамеренное обращение гражданина с заявлением о применении банкротства для целей ухода от исполнения своих обязательств перед кредиторами – 200 МРП. За предоставление ложной информации или сокрытие имущества (сведений о нем) в рамках внесудебного банкротства, восстановления платежеспособности и судебного банкротства  – 100 МРП". Ержан Биржанов

Кроме того, как добавил спикер, вводится ответственность для финансовых управляющих за нарушение порядка проведения процедур судебного банкротства и восстановления платежеспособности – от 15 до 100 МРП.

Он отметил, что в целом предлагаемые нормы направлены на реализацию принципа неотвратимости наказания за нарушение законодательства в указанной сфере.

1 декабря Ержан Биржанов подробно рассказывал о законопроекте по банкротству физических лиц и процедуре банкротства. По его словам, поводом для разработки данного законопроекта послужило чрезмерное кредитное бремя населения и тот факт, что значительная часть граждан в целом столкнулась с ухудшением своего финансового положения.

Размер МРП для применения штрафных санкций, расчета налогов и других платежей в 2022 году составляет 3063 тенге.

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Оксана Скибан
МФ РК Казахстан
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