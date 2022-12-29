В Минобороны высказались о статусе военнослужащих в расследовании январских событий

Заместитель министра обороны Султан Камалетдинов на брифинге в СЦК рассказал о статусе военнослужащих и представителей Минобороны в рамках расследования январских беспорядков, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Cултан Камалетдинов отметил, что трагедия января коснулась многих семей.

"Подразделения Вооруженных сил привлекались для локализации данного кризиса". Cултан Камалетдинов

По его словам, многие следственные мероприятия проходят в закрытом режиме.

"В настоящее время из числа военнослужащих Министерства обороны осужден один военнослужащий за неправомерное применение оружия. Есть и подозреваемые, есть и свидетели. Это не в нашей компетенции освещать. Некоторые из свидетелей могут переходить в другую категорию или наоборот". Cултан Камалетдинов

В начале января массовые протесты из-за повышения цены на сжиженный газ в городах Казахстана переросли в беспорядки. Президент создал правительственную комиссию, которая приняла решение снизить цену на газ. Тем не менее протесты продолжились. 5 января Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. В некоторых городах несанкционированные акции переросли в столкновения с силовиками, погромы и мародерство. В стране был введен режим ЧП.

