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Курс доллара немного снизился на торгах 29 декабря

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 460,98 тенге, снизившись на 0,53 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня слегка повысился и составил 66,06 тенге (+0,06).

Торгов по евро и российскому рублю не проводилось, Курс евро установлен Нацбанком в 490,52 тенге, рубля – 6,49 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 463-467 тенге, евро – по 489-495 тенге, российские рубли – по 6-6,5 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 29 декабря.

Так, стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures опустилась на 0,14% и составила 83,14 доллара за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась на 0,35%, до 78,68 долларов за баррель.


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Лариса Черненко
KASE
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