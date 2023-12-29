Курс доллара немного вырос на торгах 29 декабря

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 454,56 тенге, поднявшись на 0,87 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня вырос и составил 63,95 тенге (+0,22).

Нацбанк установил курс евро в 504,77 тенге, рубля – 5,01 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 456,2-458,8 тенге, евро – по 500-503,5 тенге, российские рубли – по 4,93-5,05 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 29 декабря.

Так, цена мартовских фьючерсов на сорт Brent на Лондонской бирже ICE Futures составляла 77,59 доллара за баррель, что на 0,57% выше показателя на закрытие предыдущей сессии.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились на 0,43% и составили 72,08 доллара за баррель.