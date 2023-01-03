Казахстан попал в Топ-5 самых счастливых стран

Опрос Gallup International опубликовал результаты традиционного международного исследования глобальных настроений за прошедший 2022 год. Анализ включает в себя показатели "индекса надежды", "индекса счастья", а также уровня ощущения глобальной угрозы в мире, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается в результатах исследования, за октябрь-декабрь 2022 года было опрошено 35,6 тыс. человек в 35 странах.

По информации Центра бизнес-информации, социологических и маркетинговых исследований BISAM Central Asia, который уже пять лет выступает оператором опроса по Казахстану, данный проект помогает вычислить два широко известных индекса – "надежды" и "счастья".

Первый рассчитывается, как численная разница оптимистов: тех, кто считает, что новый год будет лучше предыдущего, и пессимистов (кто придерживается противоположной точки зрения). Второй вычисляется по разнице всех долей, которые показывают уровень очень счастливых людей, счастливых, и тех, кто считает себя несчастными и очень несчастливыми.

Часть нейтральных ответов, а также тех случаев, когда респондент затруднился ответить в первом и во втором индексах, в расчет не принимались. Однако сами по себе эти показатели могут оказаться весьма любопытными.

"Результатом исследования стало следующее: "индекс надежды" в целом по миру оказался с отрицательным значением – минус три (-3). При этом доля пессимистов немного превысила долю оптимистов". Центр бизнес-информации, социологических и маркетинговых исследований BISAM Central Asia

Фото: Zakon. Распределение индекса между различными странами, как и прежде, показало, что оптимизм гораздо более свойственен жителям стран с невысоким уровнем жизни, а, следовательно, и с низкими социальными притязаниями. Наибольшее число пессимистов, как ни странно, напротив, находятся в относительно богатых уголках мира.

Фото: Zakon.kz Но не стоит исключать и ментальный фактор. Казахстан, который не первый раз попадает в Топ-5 стран оптимистов, не является бедной страной, но экономически входит в число среднеразвитых государств. Однако традиционная толерантность казахстанцев не только к друг другу, но и к текущей и будущей ситуации делает казахстанцев жизнелюбивыми и не дает унывать. Тем не менее в 2022 году Казахстан показал самый низкий "индекс надежды" на Новый год за последние пять лет.

Фото: Zakon.kz В "индексе счастья", измеряемом с помощью опроса Gallup International, счастье подразумевается как сугубо личное ощущение. "ООН, при своем высчитывании "индекса счастья", добавляет к социологическому замеру экономические показатели. То есть плюсует к социологической переменной "я счастлив" показатель "в этой стране ты должен быть счастливым". Это, на наш взгляд, неверно, так как люди счастливы, когда чувствуют себя таковыми. Другой подход легко опровергается и социально-психологическими аргументами, и народной мудростью "Не в деньгах счастье" с десятками подобных пословиц у разных народов мира". Центр бизнес-информации, социологических и маркетинговых исследований BISAM Central Asia Фото: Zakon.kz Стоит отметить, что в лидирующих группах "счастливых" и "несчастливых" стран присутствуют государства различного уровня жизни. Казахстан, который частый гость в Топ-5 рейтинга "индекса счастья" и в лидерах "индекса надежды", попал в пятерку самых счастливых стран и в 2022 году. Однако по этим показателям наша страна дала в уходящем году самый низкий показатель с 2017 года.



Фото: Zakon.kz



Примечательно, что в целом 54% людей по миру считают себя счастливыми, и это заметно больше, чем тех, для кого выражение "нет в жизни счастья" является жизнеутверждающим, – их 13%.

Фото: Zakon.kz Ко всему прочему, в 2022 году многие люди по миру почувствовали глобальную угрозу, которую многие годы большинство людей на земле, даже в сфере политики, серьезно не рассматривали – речь идет об угрозе ядерной войны. В целом, 38% респондентов в различных странах считают риск ядерной войны высоким, столько же – умеренным. Не видят риска лишь 14% опрошенных. Фото: Zakon.kz Казахстан же близок к среднему показателю. 26% опрошенных казахстанцев считают риск ядерной войны высоким.



Фото: Zakon.kz

Больше всего опасаются ядерной войны жители Ирака (88%) и Нигерии (72%), а меньше всего люди, живущие в Пакистане (38%) и Армении (36%). Уровень этих показателей специалисты затруднились объяснить, однако интересны данные и по России – доля опасающихся и не опасающихся ядерной угрозы опрошенных россиян сильно не отличается от мирового списка. При этом доля затруднившихся ответить оказалась намного выше, чем в других странах.