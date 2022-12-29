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Акимом Павлодара назначен Ержан Иманзаипов

Акимом Павлодара назначен Фото: пресс-служба акимата Павлодарской области
Акимом города Павлодара назначен Ержан Иманзаипов, бывший аким города Экибастуза, сообщает Zakon.kz.

Нового градоначальника представил глава региона Асаин Байханов. С 2021 года Ержан Иманзаипов работал руководителем аппарата акима города Павлодара, передает пресс-служба акимата Павлодарской области.

Кандидатура нового акима Павлодара была согласована в Администрации президента РК и одобрена депутатами городского маслихата. Асаин Байханов определил приоритеты работы акима Павлодара и пожелал успехов в работе.

"Быть главой областного центра – большая ответственность, необходимо оперативно решать вопросы населения, выстраивая работу коммунальных служб и других государственных органов, тесно взаимодействуя с жителями города. Дальнейшее развитие города Павлодара, его благоустройство, улучшение жизни горожан должны стать приоритетными направлениями работы градоначальника", – отметил аким Павлодарской области Асаин Байханов.

Ержан Бейбутович Иманзаипов родился в 1984 году, имеет два высших образования. В 2006 году окончил Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова по специальности "промышленная теплоэнергетика"; в 2010 году – Алматинскую академию экономики и статистики по специальности "финансы".

Трудовую деятельность Ержан Иманзаипов начал в 2006 году главным специалистом отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара.

  • С 2006 по 2007 год – работал ведущим специалистом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли РК.
  • С 2007 по 2011 год – ведущий специалист, эксперт Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий.
  • С 2011 по 2013 год – заместитель директора Департамента по регулированию естественных монополий Акмолинской области.
  • С 2013 по 2014 год – руководитель управления, заместитель директора Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий.
  • С 2014 по 2016 год – занимал должность заместителя акима города Павлодара.
  • С 2016 по 2017 год – заместитель акима города Экибастуза.
  • С 2017 по 2019 год – работал руководителем управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области.
  • С 2019 по 2020 год – аким города Экибастуза.

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