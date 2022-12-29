Акимом Павлодара назначен Ержан Иманзаипов

Акимом города Павлодара назначен Ержан Иманзаипов, бывший аким города Экибастуза, сообщает Zakon.kz.

Нового градоначальника представил глава региона Асаин Байханов. С 2021 года Ержан Иманзаипов работал руководителем аппарата акима города Павлодара, передает пресс-служба акимата Павлодарской области.

Кандидатура нового акима Павлодара была согласована в Администрации президента РК и одобрена депутатами городского маслихата. Асаин Байханов определил приоритеты работы акима Павлодара и пожелал успехов в работе.

"Быть главой областного центра – большая ответственность, необходимо оперативно решать вопросы населения, выстраивая работу коммунальных служб и других государственных органов, тесно взаимодействуя с жителями города. Дальнейшее развитие города Павлодара, его благоустройство, улучшение жизни горожан должны стать приоритетными направлениями работы градоначальника", – отметил аким Павлодарской области Асаин Байханов.

Ержан Бейбутович Иманзаипов родился в 1984 году, имеет два высших образования. В 2006 году окончил Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова по специальности "промышленная теплоэнергетика"; в 2010 году – Алматинскую академию экономики и статистики по специальности "финансы".

Трудовую деятельность Ержан Иманзаипов начал в 2006 году главным специалистом отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара.