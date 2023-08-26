Акима Павлодара освободили от должности

Ержана Иманзаипова освободили от должности акима Павлодара, сообщает Zakon.kz.

Информацию 26 августа 2023 года подтвердили в пресс-службе акимата Павлодарской области.

Ержан Иманзаипов родился 30 октября 1984 года. Имеет два высших образования: в 2006 году окончил Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова по специальности "промышленная теплоэнергетика"; в 2010 году – Алматинскую академию экономики и статистики по специальности "финансы".

Трудовую деятельность начал в 2006 году главным специалистом отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодара. С 2006 по 2019 год работал на различных должностях в Министерстве индустрии и торговли РК, Агентстве РК по регулированию естественных монополий, Департаменте по регулированию естественных монополий Акмолинской области, Департаменте Агентства РК по регулированию естественных монополий, акиматах Павлодара, Экибастуза, Павлодарской области.

Также занимал должность акима Экибастуза (с 2019 по 2020 год), руководителя аппарата акима Павлодара (с 2021 по 2022 год).

На должность акима Павлодара был назначен в декабре 2022 года.

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Причину освобождения Ержана Иманзаипова от должности акима Павлодара можете узнать по ссылке выше.