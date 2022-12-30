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Рамзан Кадыров заявил, что имеет право баллотироваться в президенты России, но не будет

Имеет право баллотироваться в президенты РФ, но не будет Фото: ВКонтакте/Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров не собирается баллотироваться на пост президента РФ, хотя имеет на это право. Об этом заявил сам Кадыров во время Прямой линии с населением 29 декабря, сообщает Zakon.kz.

Руководитель Чечни отметил, что трудно будет управлять государством после того, как это делал "мудрый, дальновидный, сильный, порядочный человек", пишет РИА Новости.

Кадыров пожелал долго править действующему главе России и пообещал во всем ему помогать.

Рамзан Кадыров занимает пост главы Чечни с 2007 года, он находится на своей должности дольше всех других действующих руководителей российских регионов. В последний раз Кадыров переизбирался на пост главы республики в сентябре 2021 года, срок его полномочий истекает в 2026 году.

В начале октября Кадыров получил звание генерал-полковника.

Ранее аккаунт Кадырова занял второе место среди самых популярных телеграм-каналов, которые в этом году читали россияне. Обогнал его канал зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

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