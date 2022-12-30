В Казахстане продлили действие предельных цен на газ для автотранспорта на полгода
Фото: Zakon.kz
Приказом председателя АЗРК от 27 декабря 2022 года внесены изменения в приказ о временном государственном ценовом регулировании на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях республики, сообщает Zakon.kz.
В частности, действие ранее установленных цен на газ продлено с 1 января до 30 июня 2023 года.
Предельная розничная цена с НДС установлена для каждого региона отдельно, включая отдаленные районы.
Так, в Астане цена за 1 литр газа установлена в 70 тенге, в Алматы – 65 тенге, в Шымкенте – 60 тенге.
Посмотреть цены можно здесь:
Фото: Zakon.kz
В отдаленных регионах стоимость установлена на 5 тенге дороже.
Приказ вводится в действие с 9 января 2023 года.
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