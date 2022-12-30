Эксперт спрогнозировал курс доллара к тенге в 2023 году

2022 год заставил задуматься о многих вещах, и в первую очередь, о стабильности и безопасности, в том числе экономической. Финансовый аналитик Арман Бейсембаев рассказал Zakon.kz, чего ожидать от 2023 года, и дал несколько советов о том, как распорядиться деньгами.

Финансовый аналитик Арман Бейсембаев считает, что ожидания на следующий год достаточно негативные. Но ничего сверхъестественного от курса он не ждет.



"Я больше склонен опираться на бюджетные параметры. У нас был принят бюджет на три года, и он заложен по цене в 480 тенге за доллар, то есть если проанализировать ситуацию за прошлые годы, то оно всегда срабатывает: у нас всегда курс старается сложиться так или иначе по цене, которая заложена в бюджете, плюс-минус, в зависимости от происходящих событий, от сложившейся ситуации. Но в целом, я думаю, что на следующий год он должен сложиться в районе 480 тенге за доллар, плюс-минус 10-15 тенге. Это в среднем по году". Арман Бейсембаев

В пример он привел параметры на 2022 год: в финансовом документе на этот год курс был заложен по 460 тенге за доллар.

"Этот год уже заканчивается, и вот мы сейчас видим, что курс, если вы посмотрите все поведение тенге с начала года, да, он, конечно, сильно взлетел из-за войны в Украине, затем укрепился, но в конечном итоге все равно складывается в районе 460 тенге за доллар. А если посмотрите предыдущие годы, то там примерно такая же ситуация складывалась: курс был примерно в тех пределах, в которых он был заложен в бюджете. Но это не значит, что он 480 тенге за доллар будет стоить, он может, конечно, взлететь и до 490, и 500 тенге за доллар, и в какой-то момент может оказаться и на 460, и 450 тенге за доллар, но в среднем будет около отметки 480 тенге за доллар". Арман Бейсембаев

В такой ситуации эксперт советует казахстанцам хорошо подумать, прежде чем совершать какие-то валютные операции.



"На краткосрочный период особо ничего не сделаешь – ловить каждое движение в плане ослабления или укрепления смысла нет. Все сбережения держать в долларах – тоже особо смысла нет. Здесь нужно планировать долгосрочно – например, если есть возможность купить доллары". Арман Бейсембаев

Однако, по его словам, все зависит от той суммы, которую люди планируют держать в американской валюте. И главный фактор – горизонт планирования должен быть минимум 3-5 лет, а то и дольше.

"Нет смысла переводить свою зарплату в доллары, а потом потратить их в течение месяца: вы на этом больше потеряете, чем заработаете. Ожидания на следующий год весьма мрачные. Поэтому если есть возможность какую-то крупную сумму держать, не прибегая к ее растрате, задача не заработать на этом, а сохранить то, что вы имеете, горизонт планирования при этом должен быть 3-5 лет". Арман Бейсембаев

Эксперт в целом советует казахстанцам в будущем году не делать панических покупок валюты в период ажиотажа, как это было весной 2022 года.

"Дергаться особо, лихорадочно делать что-то, когда случается, вообще не стоит. Это должна быть планомерная, спокойная работа, без оглядки на ту обстановку, которая вас окружает. Главное условие, что вы эти деньги трогать не будете, а если вы живете на эти деньги прямо здесь и сейчас, то с долларом иметь дело вообще нет смысла". Арман Бейсембаев



