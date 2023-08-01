Прогноз курса доллара в августе: почему укрепляется тенге

В первой половине года национальная валюта Казахстана укрепилась ко всем основным иностранным валютам. Стоит ли ожидать дальнейшего укрепления тенге, Zakon.kz рассказали финансовые аналитики.

Согласно данным опубликованным Национальным банком РК по итогам второго квартала, тенге по отношению к доллару укрепился на 3% – с 462,61 тенге за доллар в январе, до 448,54 в июне. Среднее значение по итогам второго квартала – 448,82 тенге.

Тенге укрепил позиции не только по итогам второго квартала 2023 года, но и в июле. По результатам июля доллар снизился до 445,20 тенге.

Заметно нацвалюта Казахстана укрепилась к российскому рублю – 4,94 тенге за рубль в июле, против 6,68 в январе. Изменение составило – 26%.



Менее значительно изменился курс евро: с 498,78 тенге за один евро в январе до 492,31 тенге в июле – снижение около 1,5%. Исключение в июле составил лишь фунт стерлингов. За прошедший месяц он вырос сразу на 12 тенге.

Фото: Zakon.kz

Из-за чего снизился доллар в первой половине года

Финансовый аналитик Арман Бейсембаев отмечает, что укрепление тенге происходило за счет как внутренних и внешних факторов.

"Из внешних факторов — это благоприятная конъюнктура, прежде всего, в виде высоких цен на нефть. На внутреннем контуре курс поддерживался высоким предложением инвалюты как стороны государства в лице Нацбанка в виде траншей из Нацфонда, так и квазигосударственных компании". Арман Бейсембаев

В том числе благодаря нефтедобывающим компаниям, которые обязаны продавать часть валютной выручки на рынке, пояснил спикер.

Прогноз курса на август

Отметим, что по итогам торгов 1 августа 2023 года тенге вновь укрепился до 445,04 тенге, против 446,07 днем ранее.

По оценкам аналитика Alpari Анны Бодровой конъюнктура на казахстанском рынке ко вторнику сформировалась позитивной, что может и в дальнейшем положительно сказаться на нацвалюте Казахстана.

"Глобальные инвесторы интересуются риском. Нефть обновляет очередные максимумы и торгуется по $85,25 за баррель Brent. Это хороший фактор поддержки для тенге. Думается, он будет учтен в ценах позже". Анна Бодрова

Аналитик полагает, что в ближайшей перспективе курсы иностранных валют будут находится в следующем диапазоне: доллар США 444-446 тенге, евро - 490-500 тенге, рубль - 4,80-5,05 тенге, юань - 62-64 тенге.

Арман Бейсембаев полагает, что значительных изменений в паре доллар/тенге ожидать не стоит. Однако не исключено что тенге может несколько укрепиться в последнем месяце лета.

"При прочих равных, если перечисленные выше факторы не перестанут действовать в полном объеме или в какой-то существенной части, то на август не ожидаю никаких изменений в курсе, который скорее всего, сложится примерно на нынешних уровнях в пределах от 445 до 435". Арман Бейсембаев

По информации Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) в августе планируется продажа инвалюты из Нацфонда в размере от 750-800 млн долларов, тогда как в июле показатель составил 591 млн долларов. Не исключено, что это в свою очередь вновь может поддержать нацвалюту в августе.

Ранее, эксперты опрошенные АФК прогнозировали, что в августе 2023 год курс доллара к нацвалюте может составить 454,4 тенге за доллар, а через год достигнет 474,2 тенге за доллар.