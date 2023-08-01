Прогноз курса доллара в августе: почему укрепляется тенге
Согласно данным опубликованным Национальным банком РК по итогам второго квартала, тенге по отношению к доллару укрепился на 3% – с 462,61 тенге за доллар в январе, до 448,54 в июне. Среднее значение по итогам второго квартала – 448,82 тенге.
Тенге укрепил позиции не только по итогам второго квартала 2023 года, но и в июле. По результатам июля доллар снизился до 445,20 тенге.
Заметно нацвалюта Казахстана укрепилась к российскому рублю – 4,94 тенге за рубль в июле, против 6,68 в январе. Изменение составило – 26%.
Менее значительно изменился курс евро: с 498,78 тенге за один евро в январе до 492,31 тенге в июле – снижение около 1,5%. Исключение в июле составил лишь фунт стерлингов. За прошедший месяц он вырос сразу на 12 тенге.
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Из-за чего снизился доллар в первой половине года
Финансовый аналитик Арман Бейсембаев отмечает, что укрепление тенге происходило за счет как внутренних и внешних факторов.
"Из внешних факторов — это благоприятная конъюнктура, прежде всего, в виде высоких цен на нефть. На внутреннем контуре курс поддерживался высоким предложением инвалюты как стороны государства в лице Нацбанка в виде траншей из Нацфонда, так и квазигосударственных компании". Арман Бейсембаев
В том числе благодаря нефтедобывающим компаниям, которые обязаны продавать часть валютной выручки на рынке, пояснил спикер.
Прогноз курса на август
Отметим, что по итогам торгов 1 августа 2023 года тенге вновь укрепился до 445,04 тенге, против 446,07 днем ранее.
По оценкам аналитика Alpari Анны Бодровой конъюнктура на казахстанском рынке ко вторнику сформировалась позитивной, что может и в дальнейшем положительно сказаться на нацвалюте Казахстана.
"Глобальные инвесторы интересуются риском. Нефть обновляет очередные максимумы и торгуется по $85,25 за баррель Brent. Это хороший фактор поддержки для тенге. Думается, он будет учтен в ценах позже". Анна Бодрова
Аналитик полагает, что в ближайшей перспективе курсы иностранных валют будут находится в следующем диапазоне: доллар США 444-446 тенге, евро - 490-500 тенге, рубль - 4,80-5,05 тенге, юань - 62-64 тенге.
Арман Бейсембаев полагает, что значительных изменений в паре доллар/тенге ожидать не стоит. Однако не исключено что тенге может несколько укрепиться в последнем месяце лета.
"При прочих равных, если перечисленные выше факторы не перестанут действовать в полном объеме или в какой-то существенной части, то на август не ожидаю никаких изменений в курсе, который скорее всего, сложится примерно на нынешних уровнях в пределах от 445 до 435". Арман Бейсембаев
По информации Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) в августе планируется продажа инвалюты из Нацфонда в размере от 750-800 млн долларов, тогда как в июле показатель составил 591 млн долларов. Не исключено, что это в свою очередь вновь может поддержать нацвалюту в августе.
Ранее, эксперты опрошенные АФК прогнозировали, что в августе 2023 год курс доллара к нацвалюте может составить 454,4 тенге за доллар, а через год достигнет 474,2 тенге за доллар.