Итоги "нефтяного" года: Казахстану нужно пересмотреть рынки сбыта

2022 год был непростым для рынка энергоносителей: нефть марки Brent то взлетала до 130 долларов за баррель, то падала ниже 80 долларов на фоне ожидания рецессии мировой экономики. Какие итоги подводят эксперты и почему они рекомендуют искать новые рынки сбыта – в материале Zakon.kz.

Смена трендов

По словам экономиста Алмаса Чукина, нынешний год можно условно разделить на два этапа – с января по август и с августа по декабрь.

"Мы видим, что до августа в мире пытались нарастить добычу нефти, и даже президент США Джо Байден летал в июле в Саудовскую Аравию, чтобы просить саудовцев увеличить объемы добычи. С августа же тренд поменялся, появилось некое ожидание рецессии. Другими словами, если раньше был настрой на повышение объемов добычи, то теперь – на понижение, ведь в условиях снижения темпов экономического роста большие объемы нефти никому не нужны", – рассказал эксперт.

Негативное влияние на нефтяные котировки и на оптимизм инвесторов оказывала в течение года и ситуация с ужесточением коронавирусных ограничений в Китае. Власти Пекина ограничили передвижение граждан и ввели ряд жестких антиковидных ограничений, сильно сказавшихся на замедлении экономического роста КНР. Свет в конце туннеля забрезжил в конце года, когда китайские власти отказались от курса на поддержание "динамического нуля", призванного снизить число заболевших коронавирусом. Пекин заявил о смягчении эпидемиологических требований для въезжающих туристов с 8 января. Также в стране возобновят выдачу документов для желающих выехать за рубеж.

Но оптимизм инвесторов, связанный с будущим ростом спроса на нефть из-за снятия антиковидных ограничений в КНР, сменился страхом новой волны заболеваемости в мире.

"Отказ Китая от туристических ограничений может спровоцировать новую глобальную волну заболеваемости COVID-19. Это, в свою очередь, может ослабить спрос на нефть и привести к снижению цен", – отметил директор JTD Energy Services Pte в Сингапуре Джон Дрисколл.

Сократить нельзя увеличить

Свою роль в падении стоимости энергоносителей в конце года сыграл и "потолок" цен на российскую нефть, введенный европейскими странами с 5 декабря нынешнего года. Тогда баррель нефти марки Brent рухнул до 76 долларов, что стало абсолютным минимумом 2022 года. Правда, с тех пор стоимость "черного золота" сделала отскок, торгуясь в четверг, 29 декабря, по 89,53 доллара за баррель. В свою очередь эксперты предсказывают, что эмбарго Европейского союза на российскую нефть может в перспективе привести к росту нефтяных котировок в 2023 году.

"Западным странам сложно будет найти альтернативу российской нефти, и, если они найдут ее, им придется платить более высокие цены по сравнению с теми, что были до введения "потолка" цен. Более того, ни страны ОПЕК+, ни Россия не согласятся продавать свою нефть по предельной цене в 60 долларов за баррель, когда цена на рынке превышает 80 долларов. Продавцы могут легко найти покупателей на свою нефть, но западные страны не могут обойтись без нефти, их экономика остановится", – поделился мнением эксперт в области мировой энергетики Мамдух Саламе.

Рост цен на нефть в 2022 году спровоцировала своими действиями и ОПЕК+, заявившая о сокращении добычи на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября и до конца 2023 года. Очевидно, что низкие цены на нефть невыгодны странам, входящим в ОПЕК+, так как это окажет прямое влияние на их бюджеты. Поэтому, по мнению экспертов, в 2023 году альянс продолжит прикладывать усилия, чтобы стоимость барреля не опускалась ниже отметки в 80 долларов.

Казахстан: ребрендинг нефти

Что касается Казахстана, то, по мнению Алмаса Чукина, это был достаточно успешный год, несмотря на ряд сложностей.

"Для Казахстана в этом году были хорошие цены на нефть и доходы от нее увеличились, даже несмотря на проблемы на Каспийском трубопроводном консорциуме. Вообще для нас "болевая" цена – 50-55 долларов за баррель, а в этом году она была намного выше. Другим интересным моментом стало, что в 2022 году Казахстан изменил название экспортной нефти. Теперь казахстанская нефть, отгружаемая ранее из российских портов как сорт Urals, стала называться Kebco (Kazakhstan Export Blend Crude Oil). Все потому, что нефть марки Urals продавали со скидкой в 20-30 долларов, а на нашу Kebco таких скидок теперь нет", – говорит Алмас Чукин.

Стоимость нефти в следующем году, по прогнозам экономиста, составит 75-80 долларов, до 100 долларов цена вряд ли вырастет.

Подводя итоги непростого 2022 года, председатель президиума Союза нефтесервисных компаний Казахстана KazService Рашид Жаксылыков отметил, что в нашей стране нефти добыли меньше, чем планировалось.

"Мы планировали добыть в этом году 87 миллионов тонн нефти, но из-за аварии на месторождении Кашаган, ремонта на Тенгизе и Карачаганаке смогли получить только около 85 миллионов тонн. В целом же наш потенциал составляет 90 миллионов тонн. Когда же мы запустим проект Кашаган 2, то есть вероятность довести добычу до 125 миллионов тонн нефти", – поделился своими рассуждениями Рашид Жаксылыков.

Но самым главным последствием уходящего года эксперт считает разрушение прежней логистики мировой экономики. Сейчас активно перестраиваются логистические связи, появляются новые маршруты транспортировки энергоресурсов и новые логистические хабы.

"Думается, что в ближайшие 15-20 лет противостояние Европы и России вряд ли закончится. И Казахстану сейчас важно стать новым логистическим центром, нужно пересмотреть рынки сбыта. В нынешних условиях европейский рынок очень выгоден для нас. Ведь Европа не просто покупает нашу нефть, но и приносит свои новые технологии и инвестиции, меняя нашу экономику и культуру предпринимательства", – рассказал эксперт.



