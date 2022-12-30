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Канат Мусин считает, что справлялся с обязанностями министра

Казахстан, Канат Мусин, экс-министр, юстиция, назначение Фото: primeminister.kz
В кулуарах Мажилиса Парламента РК 30 декабря экс-министра юстиции Каната Мусина спросили о результатах его работы и все ли, что планировал на должности руководителя ведомства, он успел сделать, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По мнению экс-министра юстиции, на своем уже прошлом посту главы Минюста он выполнил все поручения, что давал президент. 

"По крайней мере, в должности министра юстиции я сделал все, что планировал. В чем-то, может быть, еще только началась в какой-то части работа. Я все усилия приложил, чтобы выполнить те поручения, которые мне дал глава государства, и то, что я видел, чтобы оживить деятельность органов юстиции и сделать ее более удобной для граждан". Канат Мусин

Также он прокомментировал свои противоречивые высказывания, которые ранее опровергали в пресс-службе. В частности, например, по поводу регистрации партии Respublika, по которой позже выяснилось, что она еще не зарегистрирована. 

"Я, во-первых, не разделяю ваше мнение о том, что я боялся на себя брать ответственность. Вы все меня знаете, я всегда на все вопросы отвечал. Что касается некоторых ошибок в информации, министры тоже люди. И, вполне возможно, где-то ошибки, а что касается политических прогнозов, то я всегда старался их не делать, потому что, во-первых, это не компетенция министра юстиции, а во-вторых, прогнозировать – сложное дело".Канат Мусин

Сегодня Канат Мусин указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева освобожден от должности министра юстиции. На пленарном заседании Мажилиса депутаты избрали экс-министра юстиции судьей Конституционного суда.

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