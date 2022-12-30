Мусин, Онгарбаев и Ударцев стали судьями Конституционного суда

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК 30 декабря депутаты выдвинули кандидатуру Каната Мусина на должность судьи Конституционного суда, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представляя кандидатуры новых судей Конституционного суда, депутат Арман Кожахметов сообщил, что Канат Мусин много лет проработал в органах правовой защиты, юстиции, был депутатом мажилиса парламента, председателем комитета.

"Во-первых, волнение ощущается за доверие, которое оказано было депутатами Мажилиса. Все-таки конституционный суд, о котором мы много раз говорили, рассказывал много раз, чем он будет заниматься. Вот теперь мне оказана честь реализовывать то что было намечено, все силы прилагать, чтобы обеспечить верховенство конституции, защиту прав наших граждан, поэтому замыслы большие, энергии много, поэтому будем работать", - сказал Канат Мусин.

Второй кандидат – Еркин Онгарбаев.



"Еркин Ануарович Онгарбаев – известный ученый, доктор юридических наук, член рабочей группы по конституционной реформе. В настоящее время проректор Евразийского национального университета". Арман Кожахметов

Кожахметов добавил, что третий кандидат – Сергей Ударцев. Он является известным ученым, доктором юридических наук, членом рабочей группы по конституционной реформе, ранее был судьей Конституционного суда. В настоящее время – директор Научно-исследовательского института Университета КазГЮУ им. М. С. Нарикбаева.

По итогам обсуждения депутаты поддержали представленные президентом кандидатуры на должности судей Конституционного суда.

29 декабря судей в Конституционный суд назначили депутаты Сената Парламента РК.

30 декабря Касым-Жомарт Токаев освободил Каната Мусина от должности министра юстиции.