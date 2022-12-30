Судебный процесс по делу Кайрата Боранбаева начался в Астане

Процесс по делу учредителей ТОО "АзияГазЧунджа" Кайрата Боранбаева и его доверенного лица Романа Наханова, а также других фигурантов дела начался в суде №2 Сарыаркинского района Астаны, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В суде №2 Сарыаркинского района города Астаны началось первое судебное заседание. У журналистов есть возможность присутствовать в зале суда либо подключаться онлайн.



Как сообщили в пресс-службе городского суда Астаны, председательствует на процессе судья Сарыаркинского суда №2 Назгуль Бапакова.

В процессе также участвует в качестве общественного защитника дочь Кайрата Боранбаева Алима Кайрат.

17 марта стало известно о задержании и аресте казахстанского предпринимателя Кайрата Боранбаева.

26 декабря Агентством по финансовому мониторингу завершено расследование уголовного дела по обвинению учредителей ТОО "АзияГазЧунджа" Кайрата Боранбаева и Романа Наханова, а также бывшего заместителя председателя правления АО "Qazaq Gaz" Тайыра Жанұзақ. Фигурантов подозревают в хищении 14,5 млрд тенге при закупе сжиженного нефтяного газа и легализации денежных средств, добытых преступным путем.