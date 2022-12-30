Судебный процесс по делу Кайрата Боранбаева начался в Астане
В суде №2 Сарыаркинского района города Астаны началось первое
судебное заседание. У журналистов есть возможность присутствовать в зале суда либо подключаться
онлайн.
Как сообщили в пресс-службе городского суда Астаны, председательствует на процессе судья Сарыаркинского суда №2 Назгуль Бапакова.
В процессе также участвует в качестве общественного защитника дочь Кайрата Боранбаева Алима Кайрат.
17 марта стало известно о задержании и аресте казахстанского предпринимателя Кайрата Боранбаева.
26 декабря Агентством по финансовому мониторингу завершено расследование уголовного дела по обвинению учредителей ТОО "АзияГазЧунджа" Кайрата Боранбаева и Романа Наханова, а также бывшего заместителя председателя правления АО "Qazaq Gaz" Тайыра Жанұзақ. Фигурантов подозревают в хищении 14,5 млрд тенге при закупе сжиженного нефтяного газа и легализации денежных средств, добытых преступным путем.