Пеле похоронят в самом высоком здании в мире
Как передает издание G1, похоронят короля футбола на Мемориальном вертикальном кладбище Вселенского некрополя, которое занесено в Книгу рекордов Гиннеса как самое высокое в мире.
Прощание с трехкратным чемпионом мира начнется 2 января на стадионе его родного футбольного клуба "Сантос" в Сан-Паулу, и будут проходить в течение суток.
Фото: memorial-necropole-ecumenica.business.site
Некрополь – высотное здание, в котором более 30 этажей. Пеле лично купил себе место здесь 19 лет назад. В этом месте похоронены близкие и друзья футболиста.
Кроме того, в память о легендарном футболисте, статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро окрасилась в цвета флага Бразилии.
Пеле вошел в Книгу рекордов Гиннесса, как игрок, забивший 1279 голов за карьеру.
30 декабря скончался бразильский футболист Эдсон Арантис ду Насименту, более известный как Пеле. Легенде мирового футбола было 82 года.