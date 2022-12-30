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Пеле похоронят в самом высоком здании в мире

Похороны Пеле Фото: twitter/UKRinBRА
Легендарный футболист Пеле умер 29 декабря. Его похоронят на Мемориальном вертикальном кладбище Вселенского некрополя, сообщает Zakon.kz.

Как передает издание G1, похоронят короля футбола на Мемориальном вертикальном кладбище Вселенского некрополя, которое занесено в Книгу рекордов Гиннеса как самое высокое в мире.

Прощание с трехкратным чемпионом мира начнется 2 января на стадионе его родного футбольного клуба "Сантос" в Сан-Паулу, и будут проходить в течение суток.


Похороны Пеле

Фото: memorial-necropole-ecumenica.business.site

Некрополь – высотное здание, в котором более 30 этажей. Пеле лично купил себе место здесь 19 лет назад. В этом месте похоронены близкие и друзья футболиста.

Кроме того, в память о легендарном футболисте, статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро окрасилась в цвета флага Бразилии.

Пеле вошел в Книгу рекордов Гиннесса, как игрок, забивший 1279 голов за карьеру.

30 декабря скончался бразильский футболист Эдсон Арантис ду Насименту, более известный как Пеле. Легенде мирового футбола было 82 года.

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