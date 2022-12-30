Специальные налоговые режимы: кто не сможет применять с 2023 года

В Налоговый кодекс внесены поправки, которые дополнили перечень видов деятельности, не разрешенных при применении специальных налоговых режимов для субъектов малого бизнеса. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, сообщает Zakon.kz.

Норма Налогового кодекса в части дополнения видов деятельности, неразрешенных при применения СНР для субъектов малого бизнеса, вступает в силу с 1 января 2023 года.

Как пояснили в КГД, дополнение перечня связано в первую очередь с предотвращением схем налоговой оптимизации путем дробления бизнеса (в том числе с использованием механизма субаренды), в том числе, с целью применения СНР на основе упрощенной декларации.

Ограничение по применению СНР для субъектов малого бизнеса будет распространяться на следующие виды деятельности:

маркетинговые услуги;

сдача в аренду и эксплуатацию торгового рынка;

сдача в субаренду торговых объектов, относящихся к торговым рынкам, стационарным торговым объектам с торговой площадью более пятисот квадратных метров, а также находящихся на их территории торговых мест, торговых объектов и объектов общественного питания;

деятельность двух и более налогоплательщиков в сфере предоставления гостиничных услуг на территории одной гостиницы или отдельно стоящего нежилого здания, в которых оказываются такие услуги.

При этом предприниматели, сдающие в субаренду торговые объекты, относящиеся к стационарным торговым объектам с торговой площадью менее 500 кв. метров, вправе применить СНР для субъектов малого бизнеса при соответствии остальным условиям его применения.

В КГД пояснили, что предприниматели, которые осуществляют вышеуказанные виды деятельности, по которым введены ограничения, должны перейти на общеустановленный порядок налогообложения с 1 января 2023 года.



