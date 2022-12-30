Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Специальные налоговые режимы: кто не сможет применять с 2023 года

Специальные налоговые режимы: кто не вправе применять с 2023 года Фото: pexels
В Налоговый кодекс внесены поправки, которые дополнили перечень видов деятельности, не разрешенных при применении специальных налоговых режимов для субъектов малого бизнеса. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, сообщает Zakon.kz.

Норма Налогового кодекса в части дополнения видов деятельности, неразрешенных при применения СНР для субъектов малого бизнеса, вступает в силу с 1 января 2023 года.

Как пояснили в КГД, дополнение перечня связано в первую очередь с предотвращением схем налоговой оптимизации путем дробления бизнеса (в том числе с использованием механизма субаренды), в том числе, с целью применения СНР на основе упрощенной декларации.

Ограничение по применению СНР для субъектов малого бизнеса будет распространяться на следующие виды деятельности:

  • маркетинговые услуги;
  • сдача в аренду и эксплуатацию торгового рынка;
  • сдача в субаренду торговых объектов, относящихся к торговым рынкам, стационарным торговым объектам с торговой площадью более пятисот квадратных метров, а также находящихся на их территории торговых мест, торговых объектов и объектов общественного питания;
  • деятельность двух и более налогоплательщиков в сфере предоставления гостиничных услуг на территории одной гостиницы или отдельно стоящего нежилого здания, в которых оказываются такие услуги.

При этом предприниматели, сдающие в субаренду торговые объекты, относящиеся к стационарным торговым объектам с торговой площадью менее 500 кв. метров, вправе применить СНР для субъектов малого бизнеса при соответствии остальным условиям его применения.

В КГД пояснили, что предприниматели, которые осуществляют вышеуказанные виды деятельности, по которым введены ограничения, должны перейти на общеустановленный порядок налогообложения с 1 января 2023 года.


Читайте также

Снизить размер штрафов в Казахстане за налоговые нарушения просит депутат

Лариса Черненко
Комитет государственных доходов Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Какие изменения ждут казахстанцев с января 2023 года
Какие изменения ждут казахстанцев с января 2023 года
Қазтеміртранс
Должностные лица "ҚазТемірТранс" арестованы
Арестована руководитель отдела образования в СКО
Арестована руководитель отдела образования в СКО
Ян Непомнящий, футболка, цитата, Месси
Российского шахматиста попросили переодеть футболку с цитатой Месси на ЧМ в Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления