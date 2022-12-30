Касым-Жомарт Токаев подписал закон о банкротстве физлиц
При разработке закона был изучен опыт стран, в которых уже сформировался институт банкротства физлиц.
Внесудебное банкротство граждане смогут применить, когда долг перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторами не превышает 4,9 млн тенге, или 1600 МРП. Еще когда по обязательствам перед банками, МФО, коллекторами отсутствует погашение в течение 12 последовательных месяцев на дату подачи заявления.
При этом должно отсутствовать имущество, в том числе имущество, находящееся в общей собственности. Также с момента последней процедуры банкротства должно будет пройти 7 лет.
Законопроектом предусмотрено право объявить себя банкротами гражданам, получателям АСП и тем, чья задолженность не погашается свыше пяти лет.
Кроме того, по данным Акорды, были подписаны еще два закона – "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления платежеспособности и банкротства граждан Республики Казахстан" и "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам восстановления платежеспособности и банкротства граждан Республики Казахстан".