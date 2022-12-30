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Бибисара Асаубаева стала двукратной чемпионкой мира

Бибисара Асаубаева стала двукратной чемпионкой мира Фото: Instagram/fide_chess
30 декабря Бибисара Асаубаева стала двукратной чемпионкой мира, сообщает Zakon.kz.

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Все решилось в заключительном 17-м туре, где у двух шахматисток были одинаковые шансы на золотые медали мирового первенства. По 12 баллов набрали китаянка Тан Чжуньи и Бибисара Асаубаева. В "золотой партии" лучшей оказалось казахстанская шахматистка, которая переиграла представительницу Индии Харику Даринавилу. В свою очередь чемпионка мира по рапиду из Китая проиграла другой индийской шахматистке Хампи Конеру. В итоге "золото" у Бибисары Асаубауевой второй год подряд.

В 2021 году Бибисара Асаубаева стала самой молодой чемпионкой мира по блицу в истории шахмат. Она также выиграла "серебро" Чемпионата мира по рапиду. Помимо этого, отметилась победой на Чемпионате Азии.

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