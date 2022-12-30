Метель, дождь, гололед и туман ожидаются в Казахстане в субботу

Штормовое предупреждение объявлено в 12 областях страны на 31 декабря, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью и утром на севере, в центре Кызылординской области ожидаются туман, гололед. Ветер западный, юго-западный ночью и утром в центре области 15-20 м/с. В Кызылорде ночью ожидается гололед.

На севере, западе, в горных и предгорных районах Алматинской области ожидаются туман, гололед. В Алматы ночью и утром ожидаются туман, гололед. В Конаеве временами ожидаются туман, гололед.



В горах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На юге, западе, в горных и предгорных районах области ожидаются туман, гололед. Ветер западный, юго-западный на севере, в горных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте временами ожидаются туман, гололед. В Туркестане временами ожидаются туман, гололед.



На большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. На севере, востоке области ожидается низовая метель. В Петропавловске ожидается низовая метель.



Днем на юге, востоке Акмолинской области ожидаются низовая метель, гололед.



В Западно-Казахстанской области на севере, востоке, ожидаются гололед, туман. В Уральске ожидаются гололед, туман.



Ночью на большей части Костанайской области ожидается снег. На юге области низовая метель. На севере области туман.



На севере, западе Улытауской области ожидаются гололед, низовая метель.



Ночью на юго-востоке Карагандинской области ожидается туман. На севере, в центре области низовая метель, на юге области, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на севере, в центре области порывы 15-20 м/с. В Караганде временами ожидается низовая метель.



На севере, западе, горных районах Жетысуской области ожидаются туман, гололед.



На севере, западе, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный, днем на севере, западе, в центре области 15-20 м/с.

На западе, севере, в центре Абайской области ожидается низовая метель. Ветер южный, юго-западный днем на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с.

