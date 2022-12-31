Известный нумеролог рассказала, каким будет 2023 год, и назвала опасные периоды

Казахстанский нумеролог Айсулу Ахимова в беседе с журналистом Zakon.kz сообщила, в чем особенность наступающего года Кролика и чего ожидать от 2023-го.

Немного о пушистом представителе года

Айсулу Ахимова рассказала, что год Кролика занимает четвертое место в 12-летнем цикле китайского гороскопа, и на этом месте он оказался не просто так.

"Легенда гласит, что Кролик всегда отличался своей скоростью. Однажды Нефритовый император сказал, что очередность знаков зодиака будет определена в том порядке, в котором животные прибудут на его прием во дворец. Кролик отправился в путь на рассвете и когда добрался до дворца, то никаких других животных там еще не было. Думая, что он прибыл первым, Кролик расслабился и задремал. Однако, когда он проснулся, то увидел, что три других животных его опередили. Так Кролик и стал четвертым – вслед за Крысой, Быком и Тигром. Поэтому, исходя из этого поверья, хочу обратить ваше внимание на правильное распределение своих сил, чтобы не перегореть на полпути к цели и не совершить суетных ошибочных действий". Айсулу Ахимова

По словам нумеролога, если брать во внимание то, что кролик не кровожадное животное, в отличие от хищных зверей, то военные конфликты придут к урегулированию и будут носить скорее локальный, чем глобальный характер, и в целом агрессия пойдет на спад. Но в то же время есть риск, что некоторые ситуации могут выйти из-под контроля и их сложно будет сдерживать.

"Способность наступающего года – убегать, прятаться, менять ход истории и угождать миру. При этом есть свобода действия и философское начало, так как второй облик 2023 года – Кот", – уточнила Айсулу Ахимова.

2023 идет под числом "7"

Айсулу Ахимова объяснила: так как 2023-й идет по нумерологии под цифрой "7", то год принесет всем судьбоносные изменения.

"7" – одна из самых мистичных, сакральных и сильных цифр, которая принесет каждому свои перемены. Кроме того, это число ангела-хранителя, личного счастья, рождения детей и семьи. Те события, которые зарождались и были во многом очевидны в году больших энергий, выйдут на поверхность в 2023-м. В этот год уйдет все ненужное и отжившее себя". Айсулу Ахимова

Специалист добавила, что это год трансформации, переоценки ценностей и судьбоносных перемен. И здесь немаловажно быть внутренне готовым и спокойным, иначе события вокруг будут кармически заставлять принять это другими способами.

Важно не поддаваться общему коллективному влиянию, иметь свое устойчивое мнение и самостоятельность мышления, уметь владеть ситуацией.

Поскольку "7" в обратном аспекте несет фанатизм и неоправданные риски, дает рассеянность и эйфорию, то в 2023-м стоит направить внимание на построение личных отношений с любимыми людьми, уделить больше времени для общения с близкими.

Тем, кто одинок, новый год даст шанс встречи со своей второй половинкой. Парам, которые уже в отношениях, 2023-й предполагает пополнение в семействе, – подчеркнула нумеролог.

Также, по мнению эксперта, этот год благоприятен для улучшения своего жилья, решения вопросов недвижимости, если ваш личный год находится на подъеме и плюсе.

"В год, идущий под цифрой "7", важно научиться мягкости, гибкости и умению идти на компромиссы. В этот год непременно стоит посадить хотя бы одно растение (неважно, в горшке или на земле) – это принесет плоды в течение года (поможет взрастить свой "миллион"). Айсулу Ахимова

Кроме того, этот период будет для многих годом очищения. Поэтому в 2023 году стоит сместить акцент в сторону духовного развития, внутренней веры в себя и стремления к балансу, объяснила специалист.

"Обратная сторона числа "7", под которой идет 2023-й, – это беспечность, финансовые потери, нарушение договоренностей, обещаний. Также эта цифра связана с вопросом свободы и ее ограничения. В период 2023 года необходимо сохранять внутреннюю энергию, легкость, чувство юмора и принятие оппонента". Айсулу Ахимова

Каким будет 2023 год для Казахстана

Айсулу Ахимова остановилась на том, что наступающий год может принести нашей стране.

"Год непростой, в определенных моментах – напряженный. Для Казахстана, как и для многих стран, этот период станет годом реформ и трансформации, защиты внутренних и внешних границ". Айсулу Ахимова

Нумеролог посоветовала казахстанцам воздержаться до весны 2023-го от принятия решений, тем более импульсивных, а также от нерациональных трат. Также необходимо быть более устойчивыми и логичными в период затмений – весной 2023 года с 20-х чисел апреля и с середины октября.

"Период лета будет сопровождаться большим количеством ретроградных планет, что также даст возможность пересмотреть некоторые аспекты жизни и, возможно, что-то поставить на паузу. С конца июля и до начала сентября с осторожностью подходите к расторжению или заключению брака. Количество разводов может возрасти, а браки, созданные в этот период, могут быть недолгими. Это время проверит многие пары на выдержку, финансы и верность. Кризис не снизит обороты. Казахстан ждет инфляция, возможно, даже девальвация". Айсулу Ахимова

Кроме того, нумеролог предупредила, что второе полугодие до декабря связано с иллюзиями и бесплодными обещаниями. Поэтому она порекомендовала постараться не впускать в свою жизнь людей, чьи слова и поступки вызывают у вас сомнения.

"В целом год до начала ноября дает людям шанс навести порядок в голове и делах, подойти к некоторым вопросам структурированно и ответственно. Неплохо, если вы станете развивать своих детей в сфере IT-технологий, а взрослым не лишним будет улучшить финансовую грамотность". Айсулу Ахимова

Согласно нумерологическому расчету, с осени и до конца года не исключено, что в жизни каждого может произойти совершенно новый виток событий. Он непременно приведет к бесповоротной трансформации и выведет на новый уровень развития. Но стоит помнить, что в этот период необходимы честность с самим собой и чистота сознания.

Стоит отметить, что 2023 год по китайскому календарю наступает с 22.01.2023 и длится по 09.02.2023.



Специалист советует провести новогоднюю ночь с 31.12.2022 на 01.01.2023 в следующих цветах: темно-серый, дымчатый, синий, голубой, оттенки зеленого, а также в одежде натуральных оттенков, приближенных к природным цветам.

"Хорошо, если, готовясь к встрече Нового года, вы приобретете новое белье, носки или обувь. На столе лучше сделать акцент на такие продукты, как зелень и овощи. И конечно же, провести главную ночь года в кругу самых близких и родных". Айсулу Ахимова

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