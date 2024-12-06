Как подготовиться к Новому году и какие даты декабря очень важны, рассказала нумеролог

Казахстанcкий нумеролог Айсулу Ахимова назвала важные даты уходящего декабря, которые нужно не пропустить. Что необходимо успеть сделать в эти числа, чтобы наступающий 2025-год был к вам благосклонен, – в материале Zakon.kz.

Чем важен период с 20 по 31 декабря 2024 года

В этих числах нужно провести осознанный разбор вещей. Не пропустите именно те места и углы квартиры, куда редко заглядываете. Подумайте, до каких мест хранения давно не добирались руки. Ведь в повседневном ритме чаще всего лень расхламлять такие пространства в доме, но с 20 по 31 декабря – самое подходящее время на это решиться.

"Избавьтесь от хлама и ненужных предметов: выбросьте просроченные специи и чаи, лекарства, гарантийные талоны, документы, чеки, скидочные купоны с истекшим сроком. Нужно перебрать старое белье, полотенца, сломанную посуду и другое. Особенно важно это сделать тем, у кого в ближайшие 1,5 месяца дни рождения", – отметила нумеролог.

Итоги уходящего года

Следует с особой тщательностью подвести итоги года. Походящие для этого даты: 11-12,19, 26-27 декабря.

"Выпишите на лист свои достижения. Например, "я начала правильно питаться" или "отказалась от газировки/сахара", "прочитала книгу", "прошла курс лекций" и так далее. Ни в коем случае не сравнивать свои достижения с успехами других людей, особенно если ваши не такие большие, как у других", – отмечает нумеролог.

Как может выглядеть лист с достижениями:

1. Начал(а) правильно питаться или отказалась от газировки/сахара и так далее.

2. Прочитала книгу или прошла курс лекций интересных спикеров.

3. В семье произошли изменения в лучшую сторону.

4. На работе подняли зарплату, это помогло накопить на отпуск.

И тому подобное.

Также подытожьте отрицательные моменты уходящего года. Уделите отдельное внимание той части, в которой отметите, чему вас этот опыт научил. Эту практику лучше сделать 21 или 28 декабря, в особо осознанном состоянии и наедине с собой. Не нужно это делать "на бегу", в такси или на работе.

Например: "После расставания или терапии с психологом осознал(а) важность самоуважения и стал(а) ценить личное время", "после гормонального сбоя стала уделать особое внимание пище и здоровью", "после набора веса и депрессии стал(а) больше ходить – 8/10 тыс. шагов в день" и так далее.

Советы, как прожить 12 дней перед наступлением Нового года

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По словам Айсулу Ахимовой, это тот самый период, чтобы принять участие в благотворительных акциях, 20-31 декабря – время для милосердия. Особенно это актуально, если у вас недавно наступил или скоро будет день рождения.

"А практику прощения лучше сделать 29-30 декабря. Составьте письмо-прощение незавершенных отношений, которое вы не будете отправлять, а сожжете потом. Можно написать до 3-5 писем, адресованных разным людям", – сказала нумеролог.

В этот день пейте больше воды (на 500 мл), чем обычно употребляете. Важно выспаться перед встречей Нового года и погулять на свежем воздухе 30-31 числа.

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Для того, чтобы подготовить свой дом к Новому году, конечно, следует его украсить и поставить главный атрибут новогоднего праздника – елку. Но и в этом деле есть свои особенности.

С точки зрения фэн-шуй и духовных практик, наряжать елку лучше днем, в период с 12:00 до 17:00. Лучше выбрать даты 8, 13, 15, 22 декабря.

"С эстетической точки зрения, сейчас немодно хаотично навешивать на елку разношерстные игрушки, цветную гирлянду, мишуру. Лучше использовать в оформлении два или три цвета – это выглядит стильно и ярко. А мишуру и разноцветные лампочки лучше вовсе отложить в сторону в этом году. Повесьте на красавицу больше шаров и игрушек". Айсулу Ахимова

В этом новом году приветствуется серебряный, золотой и зеленый в цветовом оформлении.

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Специалист отметила, что тем людям, кто любит творческий процесс и умеет делать украшения своими руками, можно вдоволь насладиться сейчас процессом. Шишки, желуди, апельсины, мандарины, палочки корицы, кофейные зерна прекрасно подойдут для новогодних композиций, которыми можно украсить праздничное дерево.

"Символизм игрушек также важен. Семейным парам или тем, кто хочет стать родителями, рекомендую повесить на елку игрушки с детской атрибутикой: изображение младенца, колясочки. А тем, кто желает финансового роста, покупки дома или машины, стоит разместить на елке все эти вещи в виде игрушек", – сказала специалист.

Разместить елку следует в южной части квартиры или комнаты. Обязательно оставьте пространство около символа Нового года, чтобы вы и дети могли подойти к ней.