В Париже двое мужчин угрожали взорвать вокзал

Двое мужчин на вокзале Монпарнас в Париже пронесли в здание газовые смеси и кричали, что собираются "все взорвать", сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Figaro, подозреваемые в "подстрекательстве к терроризму" задержаны. При себе у них находились 9 баллонов газа.

Уточняется, что уже известны личности задержанных - француз Эрик в возрасте 51 года и ливиец Абдельвахед 29 лет. Газ, найденный у мужчин, оказался безвредным, зажигательных устройств при них обнаружено не было.



Саперы обыскали вокзал, но больше ничего подозрительного не обнаружили. Глава МВД Жеральд Дарманен поручил префектуре усилить охрану всех вокзалов в городе.