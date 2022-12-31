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В первой половине 2023 года начнется основная работа над третьей частью "Аватара"

В первой половине 2023 года начнется основная работа над третьей частью "Аватара" Фото: spyhollywood.com
Джеймс Кэмерон сообщил, что часть эпизодов "Аватара 3" уже отсняты. Режиссер планирует показать зрителям другие племена аборигенов Пандоры, и не все их представители будут положительными персонажами, как это было в первых двух сериях, сообщает Zakon.kz

"Стихию Огонь будут представлять Люди пепла. Я хочу показать На`ви с другого ракурса, потому что на данный момент я показал только их хорошие стороны. В первых фильмах есть крайне негативные представители человеческого общества и очень позитивные примеры На`ви. В "Аватаре 3" мы сделаем обратное. Мы также будем исследовать новые вселенные, продолжая историю главных героев. Я могу сказать, что последние части будут самыми лучшими. Остальные были знакомством, способом накрыть на стол перед подачей еды. Но, очевидно, все будет зависеть от того, как будет воспринят "Аватар 2", найдет ли он свою аудиторию", - рассказал comicbook.com Джеймс Кэмерон.

Поскольку в первых двух фильмах в основном человеческие персонажи или аватары, основанные на людях, выступают в качестве антагонистов против коренных На`ви, комментарии Джеймса Кэмерона намекают на то, что в третьей части у главных геров могут появиться враги и в среди аборигенов.

"Аватар 2: Путь воды" стартовал в прокате 16 декабря 2022. В мировом прокате фильм уже собрал более 1,1 миллиарда долларов, став вторым кассовым фильмом 2022 года, уступив картине "Топ Ган: Мэверик".

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