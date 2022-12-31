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Задержаны подозреваемые во взрыве в ресторане турецкого города Айдын

Задержаны подозреваемые во взрыве в ресторане турецкого города Айдын Фото: Twitter.com/bybekirbozdag
Министр юстиции Турции Бекир Боздаг сообщил о задержании подозреваемого в причастности к взрыву газа в ресторане в городе Айдын, где погибли семь человек, сообщает Zakon.kz

 Об этом министр юстиции Турции Бекир Боздаг сообщил на своей странице в Twitter.

По его словам, прокуратура региона Назилли возбудила уголовное дело по факту трагедии. Выдан ордер на задержание пяти человек, которые работают в заведении.

Ранее сообщали, что в турецком городе Айдын в ресторане прогремел взрывМестные власти заявили о 7 погибших и 4 раненых.

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