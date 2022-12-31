Задержаны подозреваемые во взрыве в ресторане турецкого города Айдын

Министр юстиции Турции Бекир Боздаг сообщил о задержании подозреваемого в причастности к взрыву газа в ресторане в городе Айдын, где погибли семь человек, сообщает Zakon.kz

Об этом министр юстиции Турции Бекир Боздаг сообщил на своей странице в Twitter.

По его словам, прокуратура региона Назилли возбудила уголовное дело по факту трагедии. Выдан ордер на задержание пяти человек, которые работают в заведении.

Ранее сообщали, что в турецком городе Айдын в ресторане прогремел взрыв. Местные власти заявили о 7 погибших и 4 раненых.