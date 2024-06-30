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Три человека погибли в туристическом городе Турции во время взрыва

Во время взрыва в Измире погибли три человека, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2024 18:33 Фото: pixabay
На побережье Эгейского моря в городе Измире во время взрыва бытового газа погибли три человека, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала NTV, инцидент произошел на первом этаже жилого здания в районе Торбалы, где располагалась пекарня. На месте работают пожарные, медики и жандармерия.

Отмечается, что 15 пострадавших госпитализировали. Как уточняет телеканал, в результате детонации сильные повреждения получило как само помещение на первом этаже, так и фасад здания. Кроме того, взрыв задел и квартиры, расположенные выше.

В апреле схожая ситуация произошла в Мангистауской области. Тогда при взрыве газа в частном доме погибла женщина.

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