Как члены карагандинского клуба путешественников встречали Новый год в палатках на Чертовом озере

Член карагандинского Гималайского клуба путешественников Сергей Клоков рассказал о необычном опыте встречи Нового года, сообщает Zakon.kz.

Это сейчас за плечами его участников походы до базового лагеря Эвереста в Непале, походы на Байкал, покорение Эльбруса, Ликийская тропа в Турции и многое другое. А тогда, как рассказывает Сергей Клоков, клуб только формировался и карагандинцы, "болеющие" горами, долгими переходами и путешествиями с палатками, только начали собираться вместе. В канун нового 2017 года Сергей Клоков с единомышленниками отравился на Шайтанколь в Каркаралинском национальном парке.





Фото: Zakon.kz



Каркаралинский национальный парк находится в 220 километрах от Караганды. И пусть дорога туда плохая – это одно из излюбленных мест отдыха карагандинцев. Магматические скалы причудливой формы, поросшие хвойной растительностью, зарослями дикой малины, ежевики и земляники, всегда притягивали любителей походов из Караганды. Одно их самых знаменитых мест национального парка – небольшое горное озеро Шайтанколь, или Чертово озеро.



О Шайтанколе ходит множество легенд. Местные жители верят, что ночью на озере балом правят черти. Воды его настолько глубоки и черны, что если вглядываться в них, то якобы можно увидеть русалку. Сотрудники Каркаралинского музея как присказку рассказывают, что точная глубина озера так и неизвестна потому, что озеро имеет двойное дно. Среди местных молодых людей распространена практика – набраться смелости и переночевать на этом озере в одиночку. Так проверяется сила духа.

Также есть поверье, что более века назад архиерей Михаил по просьбе местных жителей установил на озере крест и назвал его Святым. Однако крест не простоял там долго. По легенде шайтаны сбросили его на дно. С тех пор каркаралинцы так и называют озеро Чертовым.

Фото: Zakon.kz



Дорога на Шайтанколь довольно известная. Летом там гуляют толпы туристов. И для теплых летних деньков восхождение на Шайтанколь нельзя назвать сложным. Но это летом. А теперь представьте горную тропу, по пояс занесенную снегом.

Сергей Клоков говорит, что зима 2016-2017 годов была особенно снежной. И Каркаралинские горы были по-сказочному волшебны и красивы, но толстый снежный покров затруднял восхождение.

"Мы с товарищами далеко не в первый раз тогда ночевали зимой в палатках в лесах и горах. В 2016 году мне позвонил друг и предложил встретить Новый год в палатках в Каркаралинске. Вариантов тогда особо не было. Либо дома встречать, либо в горах в палатках. Сели в автобус до Каркаралинска, приехали к дому отдыха "Шахтер", там начинается тропа на Шайтанколь. И пошли в горы. Было примерно три часа дня. Вообще идея была заночевать у Чертового озера или попробовать хотя бы до него дойти. Сначала тропа была более-менее утоптана. Люди там ходили. Там неподалеку есть водопад, и они на него ходят. Но уже с середины пути мы начали тропить по пояс". Сергей Клоков





Фото: Zakon.kz



По пояс в снегу парни протаптывали себе дорогу, за ними шли девушки.

Одеты любители походов были обычно, по крайней мере, парни. Не в лыжные костюмы. Так как, по мнению Сергея, надевать в такой поход лыжный костюм – не самая хорошая идея.

"В лыжных костюмах упреешь очень быстро. На нас были обычные штаны и ботинки. Единственное, что из снаряжения взяли с собой – это защитные гетры на ноги. Между собой мы их называем фонариками. Чтобы в ботинки снег не попадал, мы в таких и ходим. А пока шли, наступили глубокие сумерки. Поворот мы проворонили часов в шесть вечера. Получается, мы прошли немного дальше. Точку на gps-навигаторе поставили немного дальше, поэтому и прошли. Но нас это не расстроило. На самом деле очень хорошо, что мы там встали. На вершине, где озеро, был сильный ветер".

Путешественники нашли ровную поляну и расположились там. Развели небольшой костер, поставили палатки. С собой у любителей походов были зимние спальные мешки. Каждый член группы взял с собой еду, которую хотел. Был, как традиционно положено на Новый год, и салат оливье, и шампанское. Хотя, по словам Сергея, салаты очень тяжелые. И нести такую еду в горы лучше на близкие расстояния.

Фото: Zakon.kz



"Конечно, эта ночь была волшебной. Навсегда запомнилось, что все вокруг было очень снежно. Прямо снежная сказка! И очень красиво. Ну и нестандартная встреча Нового года! Это был такой вот первый опыт!", – делится теплыми воспоминаниями Клоков.

Домой, кстати, карагандинцы тоже добирались с приключениями. Пошел снег, потом начался буран и путешественникам пришлось остаться в гостинице в Каркаралинске.

Фото: Zakon.kz



"Мы спустились в "Шахтер". Довольные сели возле здания. Оно как раз около приемной. К нам подходят сотрудники дома и спрашивают: "А вы кто"? Мы отвечаем, что туристы, Новый год встретили и ждем автобус. Они отвечают: "Какой автобус? А автобуса не будет! Там все заметено, все трассы закрыты".

Веселым приключением путешественник называет поиск машины, чтобы добраться до Каркаралинска, к тому же, машина эта застревала на переметах. В Каркаралинске пришлось снять гостиницу и ждать, пока трассы откроют, вспоминает Сергей.





Фото: Zakon.kz



Такие вот походы были прелюдией к более серьезным путешествиям. Хотя даже к такому походу, говорит Сергей, тоже нужно тщательно готовиться. Без опыта и подготовки в таких походах можно "оставить все здоровье". Сейчас карагандинские путешественники из клуба ездят по всему миру.





Фото: Zakon.kz



"Сейчас мы устраиваем походы по всему миру, не только по Карагандинской области. Это нас всех объединяет. Один из самых интересных походов у нас был в Непал. Это был поход к базовому лагерю Эвереста. Но только до базового лагеря. Дальше нас и не пустили бы. К восхождению на Эверест профессионалы готовятся годы. Во-первых, это очень дорого. Само разрешение стоит крупную сумму. Плюс нужно очень много снаряжения нести наверх. Нужно арендовать носильщиков. И прочее, прочее. А поход до базового лагеря доступен любому физически здоровому человеку".

Автор статьи: Ева Гоцкая