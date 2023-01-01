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Составлен рейтинг самых пьющих стран мира

Составлен рейтинг самых пьющих стран мира Фото: pixabay
Согласно рейтингу ВОЗ, в первую двадцатку самых пьющих стран вошли в основном страны Европы и лишь одна африканская страна - Нигерия. Россия оказалась на 16 месте, пропустив вперед многие европейские страны. Казахстана нет в рейтинге, сообщает Zakon.kz

Итак самые пьющие страны в 2022 году по версии "Рамблер":

  1. Молдавия
  2. Литва
  3. Чехия
  4. Нигерия
  5. Германия
  6. Ирландия
  7. Люксембург
  8. Латвия
  9. Болгария
  10. Румыния
  11. Словения
  12. Франция
  13. Португалия
  14. Бельгия
  15. Сейшельские Острова
  16. Россия
  17. Австрия
  18. Польша
  19. Эстония
  20. Великобритания

Из стран бывшего СССР в первой двадцатке оказались Молдавия, Литва и Латвия, причем первые стали лидерами рейтинга. 

Страны, в которых пьют меньше всего

  1. Бангладеш
  2. Кувейт
  3. Ливия
  4. Мавритания
  5. Сомали
  6. Йемен
  7. Афганистан
  8. Саудовская Аравия
  9. Пакистан
  10. Сирия
  11. Египет
  12. Ирак
  13. Бруней
  14. Кирибати
  15. Нигер
  16. Джибути
  17. Судан
  18. Бутан
  19. Марокко
  20. Сенегал

Среди стран, жители которых потребляют алкоголь меньше других, оказались в основном страны Африки, Ближнего Востока и Азии. В основном это мусульманские страны, где алкоголь строго запрещен религией. 

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