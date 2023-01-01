Составлен рейтинг самых пьющих стран мира
Фото: pixabay
Согласно рейтингу ВОЗ, в первую двадцатку самых пьющих стран вошли в основном страны Европы и лишь одна африканская страна - Нигерия. Россия оказалась на 16 месте, пропустив вперед многие европейские страны. Казахстана нет в рейтинге, сообщает Zakon.kz
Итак самые пьющие страны в 2022 году по версии "Рамблер":
- Молдавия
- Литва
- Чехия
- Нигерия
- Германия
- Ирландия
- Люксембург
- Латвия
- Болгария
- Румыния
- Словения
- Франция
- Португалия
- Бельгия
- Сейшельские Острова
- Россия
- Австрия
- Польша
- Эстония
- Великобритания
Из стран бывшего СССР в первой двадцатке оказались Молдавия, Литва и Латвия, причем первые стали лидерами рейтинга.
Страны, в которых пьют меньше всего
- Бангладеш
- Кувейт
- Ливия
- Мавритания
- Сомали
- Йемен
- Афганистан
- Саудовская Аравия
- Пакистан
- Сирия
- Египет
- Ирак
- Бруней
- Кирибати
- Нигер
- Джибути
- Судан
- Бутан
- Марокко
- Сенегал
Среди стран, жители которых потребляют алкоголь меньше других, оказались в основном страны Африки, Ближнего Востока и Азии. В основном это мусульманские страны, где алкоголь строго запрещен религией.
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