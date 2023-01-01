Шахматистка Бибисара Асаубаева назвала 10 хороших событий 2022 года

Лучшая шахматистка планеты в категории блиц, казахстанка Бибисара Асаубаева подвела итоги 2022 года. Она считает прошедший год непростым, но очень поучительным для нее, и подчеркнула 10 событий, которые изменили ее жизнь, сообщает Zakon.kz.

30-го декабря Бибисара Асаубаева второй год подряд стала чемпионкой мира в блице. После ЧМ-2022 в Алматы она отметила 10 наиболее важных событий в ее жизни.

Я вошла в книгу рекордов Гиннеса Лично познакомилась с Президентом страны В семье пополнение, родители подарили мне собаку, Гуччи Я сделала операцию на зрение, и сняла очки Закончила школу с золотой медалью Сыграла наконец на олимпиаде, и осуществила одну из своих мечт Была признана лучшей шахматисткой Азии среди женщин Приняла участие в серии Гран-при Стала более самостоятельной, и начала сама летать. Подтвердила статус сильнейшей шахматистки в блице, став двукратной чемпионкой мира среди женщин.

Большое спасибо моей семье, которые меня любят и поддерживают не смотря ни на что, настоящим друзьям, которые всегда рядом, и вам дорогие болельщики. Надеюсь, что 2023-й год будет еще лучше! Поздравляю всех с праздником! Бибисара Асаубаева





26 февраля 2022 года Бибисара Асаубаева отметила свое совершеннолетие, ей исполнилось 18 лет.



