Шахматистка Бибисара Асаубаева назвала 10 хороших событий 2022 года
Фото: Instagram/bibisarachess
Лучшая шахматистка планеты в категории блиц, казахстанка Бибисара Асаубаева подвела итоги 2022 года. Она считает прошедший год непростым, но очень поучительным для нее, и подчеркнула 10 событий, которые изменили ее жизнь, сообщает Zakon.kz.
30-го декабря Бибисара Асаубаева второй год подряд стала чемпионкой мира в блице. После ЧМ-2022 в Алматы она отметила 10 наиболее важных событий в ее жизни.
- Я вошла в книгу рекордов Гиннеса
- Лично познакомилась с Президентом страны
- В семье пополнение, родители подарили мне собаку, Гуччи
- Я сделала операцию на зрение, и сняла очки
- Закончила школу с золотой медалью
- Сыграла наконец на олимпиаде, и осуществила одну из своих мечт
- Была признана лучшей шахматисткой Азии среди женщин
- Приняла участие в серии Гран-при
- Стала более самостоятельной, и начала сама летать.
- Подтвердила статус сильнейшей шахматистки в блице, став двукратной чемпионкой мира среди женщин.
Большое спасибо моей семье, которые меня любят и поддерживают не смотря ни на что, настоящим друзьям, которые всегда рядом, и вам дорогие болельщики. Надеюсь, что 2023-й год будет еще лучше! Поздравляю всех с праздником! Бибисара Асаубаева
26 февраля 2022 года Бибисара Асаубаева отметила свое совершеннолетие, ей исполнилось 18 лет.
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