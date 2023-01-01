Вооруженный человек пытался проникнуть на инаугурацию президента Бразилии
Фото: Facebook/Polícia Civil do Estado de Santa Catarina
Полиция Бразилии задержала преступника с ножом и взрывным устройством, который пытался проникнуть на инаугурацию президента страны Лулы да Сильвы, сообщает Zakon.kz.
Злоумышленник задержан, передает портал Globo.
При задержанном оказались взрывное устройство и нож.
Детали случившегося уточняются.
В Бразилии 30 октября состоялся второй тур выборов президента, на котором Лула да Силва с небольшим отрывом одержал победу над действующим президентом Жаиром Болсонару. В ноябре высший избирательный суд Бразилии отклонил заявление партии Болсонару об аннулировании части голосов на выборах главы государства.
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