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Вооруженный человек пытался проникнуть на инаугурацию президента Бразилии

Вооруженный человек пытался проникнуть на инаугурацию президента Фото: Facebook/Polícia Civil do Estado de Santa Catarina
Полиция Бразилии задержала преступника с ножом и взрывным устройством, который пытался проникнуть на инаугурацию президента страны Лулы да Сильвы, сообщает Zakon.kz.

Злоумышленник задержан, передает портал Globo.

При задержанном оказались взрывное устройство и нож.

Детали случившегося уточняются.

В Бразилии 30 октября состоялся второй тур выборов президента, на котором Лула да Силва с небольшим отрывом одержал победу над действующим президентом Жаиром Болсонару. В ноябре высший избирательный суд Бразилии отклонил заявление партии Болсонару об аннулировании части голосов на выборах главы государства.

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Константин Вноровский
Бразилия
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