Вооруженный человек пытался проникнуть на инаугурацию президента Бразилии

Фото: Facebook/Polícia Civil do Estado de Santa Catarina

Полиция Бразилии задержала преступника с ножом и взрывным устройством, который пытался проникнуть на инаугурацию президента страны Лулы да Сильвы, сообщает Zakon.kz.

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