Месси и Роналду могут сыграть друг против друга уже в январе

Пари Сен-Жермен планирует провести товарищеский матч против лучших футболистов из "Аль-Хиляля" и "Аль-Насра" 19 января в Саудовской Аравии, сообщает Zakon.kz.

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Об этом пишет французский журналист Адриен Гренье в Twitter.

Учитывая, что за "ПСЖ" выступает аргентинский нападающий Лионель Месси, а ранее стало известно, что португальский форвард Криштиану Роналду стал игроком "Аль-Нассра", футболисты могут встретиться в очном противостоянии уже в начале 2023 года.

Аргентинец пока отдыхает после победы на ЧМ-2022. Португалец вылетел на стадии 1/4 финала, а затем договаривался с Аль-Насром.