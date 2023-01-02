Лула да Силва вступил в должность президента Бразилии в третий раз
Он принес присягу на церемонии инаугурации в конгрессе страны, пишет El Pais.
Как пишет издание, большую часть своей речи он посвятил "катастрофам", к которым, по словам Лулы, привело правление его предшественника Жаира Болсонару, в том числе в сферах прав человека, здравоохранения и образования. Президент пообещал восстановить страну из руин.
Лула да Силва выиграл пост президента на президентских выборах в октябре 2022 года. Срок мандата президента Бразилии составляет четыре года.
Церемония инаугурации прошла в конгрессе страны. Тем временем рядом с дворцом Планалту, официальной резиденции бразильского лидера, собрались тысячи сторонников Лулы да Сильвы. В столице государства были усилены меры безопасности.