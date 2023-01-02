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Лула да Силва вступил в должность президента Бразилии в третий раз

Вступил в должность президента Бразилии в третий раз Фото: Instagram/lulaoficial
Лула да Силва принял присягу и стал в третий раз президентом Бразилии, сообщает Zakon.kz.

Он принес присягу на церемонии инаугурации в конгрессе страны, пишет El Pais.

Как пишет издание, большую часть своей речи он посвятил "катастрофам", к которым, по словам Лулы, привело правление его предшественника Жаира Болсонару, в том числе в сферах прав человека, здравоохранения и образования. Президент пообещал восстановить страну из руин.

Лула да Силва выиграл пост президента на президентских выборах в октябре 2022 года. Срок мандата президента Бразилии составляет четыре года.


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Церемония инаугурации прошла в конгрессе страны. Тем временем рядом с дворцом Планалту, официальной резиденции бразильского лидера, собрались тысячи сторонников Лулы да Сильвы. В столице государства были усилены меры безопасности.

Константин Вноровский
Бразилия
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