Врач-диетолог Елена Тихомирова рассказала, как снизить чувство тяжести в животе во время новогодних праздников, сообщает Zakon.kz.

Чувство тяжести, отметила в беседе с "Известиями" специалист, возникает в результате употребления большого количества углеводной, жирной, соленой и пряной пищи. Поэтому главный способ избежать таких неприятных последствий – стараться не переедать.



"Второе, любую вредную пищу нужно стараться заедать какими-нибудь овощами, например, салатами из капусты, огурцами, помидорами, редиской, салатными листьями. Как правило, все это стоит на новогоднем столе и не пользуется спросом. Таким образом, тяжелую пищу мы будем перекладывать слоем клетчатки, которая тем самым будет запускать перистальтику желудочно-кишечного тракта. Соответственно, опорожнение желудка будет происходить быстрее, за счет чего чувство тяжести в животе исчезнет", – рекомендовала врач.

Также она посоветовала пить больше воды и отказаться от сладких напитков (соков, сладких морсов, компотов и так далее). Заменить их диетолог рекомендует обычной водой.



