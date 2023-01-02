На Капшагайском водохранилище машина провалилась под лед
Фото: pixabay
На Капшагайском водохранилище машина провалилась под лед, сообщает Zakon.kz.
Инцидент произошел 1 января. Мужчина приехал порыбачить на автомобиле марки Mercedes-Benz Sprinter. Как рассказали в пресс-службе Департамента по ЧС Алматинской области, рыбака предупреждали о мерах предосторожности. Однако он не послушал, заехал на лед и машина провалилась. Мужчине удалось вовремя выйти из авто, он жив и в помощи медиков не нуждается.
Как уточняет ведомство, водитель будет привлечен к административной ответственности по статье 412 часть 1 КоАП РК "Нарушение или невыполнение правил безопасности на водоемах".
"Уважаемые жители и гости Алматинской области! ДЧС просит граждан соблюдать правила безопасности при переходе и переезде замерзших водоемов. Не выходить на тонкие и неокрепшие участки льда, не выезжать на транспортных средствах за пределы переправ, не пробивать лунки для рыбной ловли на ледовых переправах, не собираться группами на отдельных участках льда, не приближаться к промоинам, трещинам и прорубям во льду". Пресс-служба ДЧС Алматинской области
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