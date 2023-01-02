На Капшагайском водохранилище машина провалилась под лед, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 1 января. Мужчина приехал порыбачить на автомобиле марки Mercedes-Benz Sprinter. Как рассказали в пресс-службе Департамента по ЧС Алматинской области, рыбака предупреждали о мерах предосторожности. Однако он не послушал, заехал на лед и машина провалилась. Мужчине удалось вовремя выйти из авто, он жив и в помощи медиков не нуждается.

Как уточняет ведомство, водитель будет привлечен к административной ответственности по статье 412 часть 1 КоАП РК "Нарушение или невыполнение правил безопасности на водоемах".



