На Капшагайском водохранилище усиливают безопасность

Меры безопасности усилили на Капшагайском водохранилище, сообщает Zakon.kz.

Как передает "Хабар", на пяти участках Конаева установили камеры видеонаблюдения. Системы подключили к Центру оперативного реагирования областного департамента по чрезвычайным ситуациям. Мониторинг ведется с применением технологий искусственного интеллекта.

"При этом часть частных пляжей до сих пор не оборудована средствами видеонаблюдения и не укомплектована спасательными постами", – отметили участники встречи по вопросам законности и правопорядка, которая прошла в Конаеве.

По их словам, большинство трагических случаев на воде происходит именно на частных пляжах и в несанкционированных местах для купания.

Zakon.kz побеседовал со специалистами и узнал, какие правила должны соблюдать отдыхающие и кто в ответе за нашу безопасность.