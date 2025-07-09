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Туризм

На Капшагайском водохранилище усиливают безопасность

Капчагайское водохранилище, Капчагай, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2025 04:54 Фото: Zakon.kz
Меры безопасности усилили на Капшагайском водохранилище, сообщает Zakon.kz.

Как передает "Хабар", на пяти участках Конаева установили камеры видеонаблюдения. Системы подключили к Центру оперативного реагирования областного департамента по чрезвычайным ситуациям. Мониторинг ведется с применением технологий искусственного интеллекта.

"При этом часть частных пляжей до сих пор не оборудована средствами видеонаблюдения и не укомплектована спасательными постами", – отметили участники встречи по вопросам законности и правопорядка, которая прошла в Конаеве.

По их словам, большинство трагических случаев на воде происходит именно на частных пляжах и в несанкционированных местах для купания.

Zakon.kz побеседовал со специалистами и узнал, какие правила должны соблюдать отдыхающие и кто в ответе за нашу безопасность.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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