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Спасатели эвакуировали астанчанина с зимовки в Костанайской области

Спасатели эвакуировали астанчанина с зимовки в селе Алтынсарино Фото: МЧС РК
Сотрудники ДЧС Костанайской области спасли жителя Астаны из снежного плена, сообщает Zakon.kz

Как сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций РК, 1 января астанчанин направлялся на личном автомобиле в Актобе. Мужчина пользовался навигатором, который показывал кратчайший маршрут, проходящий по территории Камыстинского района.

"Двигаясь по проселочной дороге между селом Дружба по направлению в село Свободное, его автомобиль сломался и оказалась в снежном плену. Убедившись, что машина не заводится, житель столицы пошел по степи на горящий фонарь, где дошел до зимовки Карабатыр, в которой находился охранник. Позже к месту выехали сотрудники подразделения оперативно-спасательного отряда города Житикары на вездеходе и пожарной части №18 села "Камысты". Они эвакуировали астанчанина с полевой бригады в селе "Алтынсарино". Автомобиль из-за поломки остался между селами Свободное и Дружба".Пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций РК

В свою очередь, аким сельского округа предоставила астанчанину комнату обогрева в гостином доме, в котором ему организовали ночлег.



В связи с ухудшением погодных условий ДЧС Костанайской области призывает граждан не выезжать в дорогу, и не подвергать свою жизнь опасности.

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