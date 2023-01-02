Студентка спасла мужчину из огня в Петропавловске

В Рабочем поселке Петропавловска во время пожара погиб мужчина. Второму удалось спастись благодаря 19-летней девушке, живущей по соседству, сообщает Zakon.kz.

Пожар произошел в первый день нового года. Сообщение о нем поступило на пульт "101" в 19:38, передает Петропавловск.news со ссылкой на ДЧС СКО.

На место пожара незамедлительно выехали дежурные караулы двух пожарных частей. Когда они прибыли на место, дом горел открытым пламенем, была угроза соседним строениям. В 20:11 пожар был локализован, в 20:41 ликвидирован.

Причина пожара устанавливается.

Как рассказали в ДЧС СКО, на месте пожара было обнаружено безжизненное тело мужчины 1989 г.р., проживавшего в доме. Также огнем уничтожены личные вещи и мебель на площади 48 кв. м.

В ходе опроса выяснилось, что первым очевидцем пожара стала жительница Рабочего поселка 19-летняя Мария Симонова. Увидев дым, она первой прибежала к месту пожара. Открыв дверь дома, девушка увидела ползущего к выходу на четвереньках мужчину. Мария помогла ему эвакуироваться из объятого дымом дома, после чего вызвала пожарных.

Мужчина, 1990 г.р., получил небольшие ожоги кистей рук и головы, в госпитализации не нуждался.

Мария Сергеевна проживает с родителями на той же улице недалеко от места пожара. Студентка 4 курса городского технического колледжа учится на техника-механика. 10 лет тренировалась в секции карате.

Сама девушка не считает, что совершило что-то героическое.

"Просто не осталась в стороне, когда у людей случилась беда… Нужно быть отзывчивым, не пройти мимо в трудную минуту! Мы все нуждаемся в этом в жизни", – прокомментировала она свой поступок.

В руководстве ДЧС отметили, что считают действия Марии единственно правильными в данной ситуации и благодарят девушку за неравнодушие и смелость. Намерены проинформировать руководство колледжа и рассмотреть вопрос о ее поощрении.