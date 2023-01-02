Учителей с 30-летним стажем освободили от тестирования

Учителя с педагогическим стажем 30 и более лет освобождены от сдачи Национального квалификационного тестирования, сообщает Zakon.kz.

Такие педагоги будут проходить только комплексное аналитическое обобщение результатов деятельности – портфолио, сообщает Министерство просвещения РК.

Также от Национального квалификационного тестирования (НКТ) освобождаются педагоги, которые имеют "первую", "высшую" категории по старой системе при переходе на квалификационную категорию "педагог-модератор", осуществляют комплексное обобщение результатов работы.

Кроме того, от процедуры аттестации будут освобождены учителя, которым до пенсии по возрасту остается не более четырех лет.

В Комитете среднего образования Министерства просвещения отметили, что при принятии такого решения были учтены предложения и пожелания самих педагогов.

"Отмечу, что аттестация проводится с целью определения уровня квалификации педагогов, по результатам которой им присваиваются или подтверждаются квалификационные категории и ежемесячные надбавки в размере от 30 до 50% заработной платы". Председатель Комитета среднего образования Министерства просвещения Гульмира Каримова