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Общий стаж династии учителей из Жангалинского района ЗКО насчитывает 165 лет

Педагогическая династия, Жангалинский район, ЗКО , фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2024 11:43 Фото: из личного архива семьи Лепесовых
Три поколения семьи Лепесовых выбрали для себя преподавательскую стезю. Сейчас общий педагогический стаж династии учителей из Жангалинского района ЗКО – 165 лет, сообщает Zakon.kz.

Многие из учеников этой династии пошли по пути своих любимых педагогов и тоже стали учителями, что вызывает у них гордость. Ведь это они смогли зародить в детях любовь и уважение к профессии и желание встать в один ряд со своими наставниками.

Самые старшие из династии Лепесовых – супруги Есенгали Кошмуханбетович и Бибатша Джубангалиевна всю жизнь проработали педагогами в родном Жангалинском районе. Сейчас здесь продолжают трудиться и их дети – сын Адилжан Есенгалиевич и его супруга Баян Муратовна. Внуки Лепесовых — Аида и Аслан — сейчас переехали в города Уральск и Аксай, они тоже стали учителями. Это третье поколение педагогов в этой семье.

Корреспондент Zakon.kz поговорил с ними о том, как они сделали выбор в пользу этой профессии, и как на их выбор повлияли старшие представители педагогической династии.

Педагогическая династия, Жангалинский район, ЗКО, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2024 11:43

На фотографии Аслан. Фото: из личного архива семьи Лепесовых

Педагогическая династия, Жангалинский район, ЗКО, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2024 11:43

На фотографии Аида. Фото: из личного архива семьи Лепесовых

Аида Лепесова рассказала, что ее дедушка Есенгали Лепесов преподавал историю. Его общий педагогический стаж составляет 40 лет. Он ветеран просвещения, отличник профессионально-технического образования Казахской ССР, отличник народного просвещения КазССР. Он награжден медалью имени генерала армии РК Нурмаганбетова, медалью "Казахстан патриоты". Уже 20 лет семья хранит светлую память о своем замечательном отце и деде – Есенгали Кошмуханбетовича не стало в 1994 году.

Педагогическая династия, Жангалинский район, ЗКО, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2024 11:43

На фотографии Есенгали Лепесов. Фото: из личного архива семьи Лепесовых

"Мой дедушка родился в 1930 году в местечке Тленши Жангалинского района Западно-Казахстанской области. Он окончил школу имени С.М. Кирова в 1947 году. Учился в Уральском учительском институте им А.С. Пушкина по специальности "учитель истории". По окончании института работал педагогом в селе Аккала, Испульского района Гурьевской области. С 1954 по 1959 год был первым секретарем Жангалинского райкома ЛКСМ Каз ССР. В 1957 году от стал участником 6-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов", – с гордостью поделилась основными вехами биографии своего деда Аида Лепесова.

В 1962 году Есенгали Кошмуханбетович был назначен директором СПТУ №8 и проработал там 20 лет.

"Он был честным и справедливым человеком. Его коллеги всегда отмечали, что он мог великолепно организовывать работу педагогического коллектива, как руководитель был принципиальным и требовательным к себе и к подчиненным, всегда очень старательно относился к работе. Эти черты его характера в полной мере передались моему отцу, брату и мне", – отметила Аида Лепесова.

Сейчас хранительницей семейного очага и учительских традиций является Бибатша Джубангалиевна Лепесова – "Отличник образования Казахской ССР".

Педагогическая династия, Жангалинский район, ЗКО, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2024 11:43

Фото: из личного архива семьи Лепесовых

Аже Лепесовых – 94 года. Она обладает ясным умом, прекрасной памятью и чувством юмора. Аида Лепесова рассказала, что бабушка является главным учителем для них с братом и мудрым наставником.

Никто другой, как Бибатша Джубангалиевна, так искренне не радуется победам и достижениям своих внуков на учительском поприще, так не "болеет" за них, когда они становятся участниками педагогических конкурсов. Она родилась в 1930 году в местечке Коныркудук Джангалинского района Западно-Казахстанской области.

Педагогическая династия, Жангалинский район, ЗКО, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2024 11:43

Фото: из личного архива семьи Лепесовых

После окончания школы в 1947 году поступила в педагогическое училище в городе Уральске на факультет казахского языка и литературы. В 1952 году поступила в женский педагогический институт в городе Актюбинске (старое название Актобе — прим. ред.) — на тот же факультет.

Окончив учебу, стала работать учителем казахского языка в русских классах в средней школе имени С.Кирова в селе Новая Казанка, Жангалинского района.

"В одной школе, с одной записью в трудовой книжке наша бабушка проработала 40 лет. Дала знания огромному количеству детей. Ее любили и любят ученики. Многие из них по примеру нашей бабушки связали свою судьбу с педагогикой – стали учителями", – рассказала внучка Аида.

Ее отец и сын Лепесовых Адилжан Есенгалиевич также связал свою судьбу с педагогикой. Он стал учителем русского языка и литературы, его общий стаж в профессии – 38 лет.

Его супруга Баян родилась в небольшом селе Турдугуль, Жангалинского района ЗКО. Окончила школу в селе Новая Казанка. С детства она мечтала стать учителем. И в 1978 году поступила в Житомирский государственный педагогический институт имени И.Франко на филологический факультет. Там же она и познакомилась с будущим мужем. Закончив педагогический вуз, молодые учителя вернулись в родной Жангалинский район.

Уже более 40 лет Баян Муратовна Лепесова работает учителем русского языка и литературы в средней школе имени М. Жунусова в селе Жанаказан родного района. Она награждена почетной грамотой Министерства образования РК, благодарственными письмами, дипломами, ее статьи были напечатаны в научных журналах "Тағылым", "Жайық ұстазы". Она поделилась с журналистом Zakon.kz, что довольна выбором своих детей и рада, что они пошли по их стопам.

"Мой мудрый совет сыну и дочери: вдохновлять ученика на саморазвитие, помогать ему обрести уверенность в собственных силах. Я верю, что наши дети будут настоящими учителями, преданными своей профессии", – сказала Баян Лепесова.

Старший из детей и внуков Лепесовых Аслан Адилжанович уже 4 года работает преподавателем-организатором начальной военной подготовки и физической культуры в музыкальном колледже имени Құрманғазы в Уральске. В 2006 году он окончил Западно-Казахстанский государственный университет имени Махамбета Утемисова, по специальности он "учитель НВП и физической подготовки".

"Я выбрал профессию педагога, потому что мои дедушка, бабушка, отец, мать являются учителями. Мне всегда хотелось быть такими, как они – подтянутыми, организованными, пунктуальными. В детстве я всегда с удовольствием смотрел на отца, когда он собирался на работу — красивый, строгий, опрятно одетый. Мне нравилось, что моих родителей уважают односельчане, их любят ученики в школе. Уже в детстве я знал, что тоже буду учителем", – поделился Аслан Лепесов.

Свой путь педагога он начал в 2006 году со средней школы №41 в Уральске. А уже в 2007 году ушел служить в армию, чтобы отдать долг Родине. После окончания срочной службы Аслан Лепесов остался служить по контракту в рядах Вооруженных сил РК, так как хотел получить практический опыт в военной сфере. 13 лет своей жизни он отдал военной службе – был инструктором по боевой и физической подготовке в ВС РК. А после окончания контракта в военной службе вернулся к работе педагога.

"За что я люблю свою работу? Мне нравится работать с детьми. Мне нравится быть частью педагогического коллектива, где всегда царит порядок и дисциплина. Мой девиз по жизни: "Делай как я, делай лучше, чем я!". За моими плечами – большой опыт военной службы, поэтому мне легко работать с подростками. Я делюсь с ними своим опытом службы в Вооруженных силах Казахстана, даю им знания не только по НВП, но и разговариваю с ними по душам. Мои студенты могут легко надеть противогаз, знают, как собрать и разобрать автомат, владеют навыками оказания первой медицинской помощи", – высказался Аслан Лепесов.

В свободное время педагог со своими учениками посещает кинотеатры, вместе они играют в пейнтбол или футбол.

"Ученики с каждым годом меняются, поэтому учитель тоже должен соответствовать современным реалиям. Нужно уметь быть на одной волне со своими учениками. Я работаю в основном с юношами 15-17 лет, в этом возрасте у них, как правило, переходный период. Ребята о многом спрашивают, ждут взрослого совета, и я с каждым могу поговорить по душам, помочь словом и делом. Но и требую от них дисциплины на занятиях. Они видят, что я сам ответственно подхожу к работе, никогда не опаздываю, поддерживаю хорошую физическую форму, и тоже стараются меня не подводить", – отметил Аслан Лепесов.

Самая младшая из учительской династии — Аида Лепесова — 3 года работает педагогом-психологом.

В 2021 году она окончила Западно-Казахстанский университете имени М.Утемисова по специальности "педагогика и психология". Сейчас трудится в школе №1 города Аксая.

"Моя профессия мне нравится. Я нашла с детьми общий язык. Сложнее работать со старшеклассниками. Поэтому я обязана постоянно совершенствовать свои знания. Прошла дополнительную программу профессиональной переподготовки на тему "Введение в консультирование и психо-драма-терапию. Встреча с собой и другими", училась на курсах повышения квалификации "Психологическая поддержка школьников", "Научно-методические основы психолого-педагогического просвещения родителей". За достигнутые успехи в областном педагогическом фристайле "Жас мамандар слеті" я получила благодарственное письмо. Участвовала в конкурсе молодых психологов, заняла 1 место, также принимала участие в областном челлендже "Читай, обсуждай и предлагай другим".Аида Лепесова

Ее ученики принимали участие в республиканском фестивале "Дети Казахстана в бесконечном мире" и занимали призовые места в областных конкурсах.

Учительская династия Лепесовых из ЗКО — это яркий пример того, как преданность профессии и семейные традиции могут передаваться из поколения в поколение. На протяжении многих лет представители этой династии не только обучали и обучают школьников, но и формируют их характер, воспитывают любовь к знаниям и уважение к людям.

Их вклад в образовательный процесс и влияние на местное сообщество невозможно переоценить. Лепесовы стали символом стабильности и профессионализма в сфере образования, вдохновляя молодое поколение педагогов продолжать их дело. Эта история о любви к учительству, о том, как одна семья может изменить жизни многих, служит напоминанием о важности образования и роли учителя в обществе.

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