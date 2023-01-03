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Президент подписал поправки по ужесточению наказания за эконарушения

Токаев подписал поправки по ужесточению наказания за эконарушения Фото: pixabay
Президент Казахстана подписал закон "О внесении изменений и дополнений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Республики Казахстан по вопросам усиления ответственности за экологические правонарушения и проявления вандализма", сообщает Zakon.kz.

На пленарном заседании палаты министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев сообщил, что для защиты национальных парков и других природных богатств Казахстана закон предусматривает увеличение штрафных санкций за:

  • нарушение установленного порядка использования лесосечного фонда, заготовки и вывозки древесины, добычи живицы и древесных соков, второстепенных лесных материалов;
  • повреждение сенокосов и пастбищных угодий, а также незаконное сенокошение и пастьбу скота, сбор лекарственных растений и технического сырья на землях лесного фонда;
  • уничтожение или повреждение лесной фауны, а также повреждение, засорение леса отходами, химическими веществами и иное нанесение ущерба землям лесного фонда;
  • нарушение порядка пребывания физических лиц на отдельных видах особо охраняемых природных территорий;
  • несвоевременную очистку мест рубок от порубочных остатков, засорение просек и прилегающих к лесосекам территорий;
  • нарушение порядка и сроков разработки лесосек.

Позже мажилисмены внесли правки по увеличению штрафных санкций за порчу земли, нарушение правил охраны водных ресурсов, уничтожение или повреждение лесной фауны, а также повреждение, засорение леса отходами, химическими веществами и иное нанесение ущерба землям лесного фонда и нарушение правил содержания и защиты зеленых насаждений.

Кроме этого, вводится норма за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества.

В Уголовном и Уголовно-процессуальных кодексах нормы законопроекта направлены на:

  • повышение уровня ответственности за незаконную порубку, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников, самовольное пользование недрами;
  • установление соразмерной ответственности за более серьезные последствия при нарушениях режима особо охраняемых природных территорий, порчи земли, самовольном пользовании недрами и незаконной порубки, уничтожении или
  • повреждении деревьев и кустарников;
  • закрепление равнозначного правового режима в зонах чрезвычайной экологической ситуации и зонах экологического бедствия за порчу земли.

Глава государства закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам усиления административной ответственности за экологические правонарушения и проявления вандализма". 

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