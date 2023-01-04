Германия не собирается выплачивать репарации Польше за Вторую мировую войну

ФРГ официально отказалась выплачивать Польше репарации. Власти Польши обратились в ООН с заявлением, в котором просят "вмешаться" в вопрос, сообщает Zakon.kz.

"По мнению правительства ФРГ, вопрос о репарациях и компенсации за военные потери в Польше остается закрытым, и правительство ФРГ не намерено вести переговоры по этому вопросу», – цитирует РИА Новости сообщение польского дипломатического ведомства.

Варшава считает открытым вопрос о выплате Германией репараций за Вторую мировую войну.

"Мы просим вмешаться в этот вопрос (получения военных репараций), создать некую платформу для диалога с Германией, которая не хочет вести этот диалог", – цитирует RenTV замминистра иностранных дел Польши, уполномоченного правительства по вопросам репараций Аркадиуша Мулярчика.

В 1953 году Польша официально отказалась от получения репараций от Германии, однако сегодняшние власти страны заявляют, что документ был подписан под давлением СССР. Тем не менее, отказ от репараций дополнительно был зафиксирован в международном договоре об окончательном урегулировании в отношении Германии в 1990-м году.

Несмотря на это, 14 сентября 2022 года в Польше была принята резолюция с требованием к Германии выплатить репарацию в 1,3 триллиона долларов за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.





