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В Казахстане до сих пор закрыты 127 участков автодорог, на блокпостах скопилось 600 машин

В Казахстане до сих пор закрыты 127 участков автодорог, на блокпостах скопилось 600 машин Фото: pixabay
В МЧС сообщили о закрытых участках дорог, о скоплении транспортных средств на блокпостах и аварийно-спасательных работах, которые продолжаются в нескольких регионах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС, из-за метели и гололеда закрыты 127 участков автодорог, из них 49 республиканского и 78 областного значения. На блокпостах скопилось 600 машин.

Как отмечается, спасателями за сутки спасен и эвакуирован 691 человек, в том числе 137 детей, отбуксировано 145 единиц техники.

Для эвакуации населения на закрытых участках автодорог подготовлены 838 пунктов временного обогрева, а также находятся в готовности 87 ед. техники.

В пунктах временного обогрева находятся 420 человек, из них 69 детей (Жамбылская область, область Абай, Акмолинская, Костанай, Павлодарская).

Создан республиканский штаб по ликвидации ЧС на дорогах, аналогичные штабы действуют в регионах.

Всего в аварийно-спасательных работах задействовано порядка 1000 человек и почти 600 ед. техники МЧС, МИО и МВД.
"Дорожными службами продолжаются работы по расчистке дорожного полотна".Представитель МЧС Раслан Иманкулов

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