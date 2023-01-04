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На презентацию Роналду собралось 30 000 зрителей

Футбол Презентация Роналду Фото: Twitter/AlNassrFC_EN
В Саудовской Аравии в городе Эр-Рияде прошла церемония презентации 37-летнего нападающего Криштиану Роналду в статусе нового игрока клуба "Аль-Наср", сообщает Zakon.kz.

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Стадион имени принца Фейсала бин Фахда вмещает 25 000 болельщиков, но в этот день он был переполнен фанатами клуба "Аль-Наср", с которым Роналду на днях подписал фантастический контракт. В Саудовской Аравии Криштиану будет зарабатывать около 200 миллионов евро в год с учетом всех бонусов и коммерческих выплат.

Перед презентацией Криштиану Роналду прошел медосмотр и провел первую пресс-конференцию в качестве игрока "Аль-Насра".

На встрече с журналистами он ответил на многие вопросы.
"Я чувствую себя хорошо, я счастлив, что принял это решение. Моя работа в Европе закончена, мне нечего доказывать. Это новый вызов в Азии, и я благодарен клубу за предоставленную мне возможность. Это большой вызов, я горжусь".Криштиану Роналду

 

Возможно, у Роналду будет возможность снова сыграть в Лиге чемпионов, он может на правах аренды перейти в английский клуб "Ньюкасл", которым владеет инвестиционная группа из Саудовской Аравии. Сейчас "Юнайтед" располагается на третьей позиции в АПЛ. 


По сведениям некоторых источников, в контракте у португальца есть проживание в роскошном особняке, особое внимание будет уделено его желаниям и семьи, а также бесплатные авиаперелеты в Испанию и Португалию.

Также сообщают, что друг Роналду и его агент Рикарду Регуфе получили 30 миллионов евро за организацию сделки.

С появлением Криштиану Роналду в этой команде число подписчиков клуба из Саудовской Аравии выросло в 10 раз в социальных сетях. Если ранее было около 800 тысяч пользователей, то сейчас их количество составляет уже более 8 млн болельщиков.

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