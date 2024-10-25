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Возлюбленная Роналду попала в больницу

Возлюбленная Роналду попала в больницу , фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 23:15 Фото: Instagram/georginagio
Невеста нападающего клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду Джорджина Родригес рассказала о своей госпитализации в Эр-Рияде (столица Саудовской Аравии), сообщает Zakon.kz.

Об этом она сообщила в Instagram. 

Возлюбленная Роналду попала в больницу , фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 23:15

Фото: Instagram/georginagio

По словам модели, она была доставлена в больницу с диагнозом "пневмония" и провела там четыре дня, после чего вернулась домой. Родригес выразила благодарность медицинскому персоналу за оказанную помощь и заботу.

Ранее сообщалось, что Джорджина Родригес была отмечена на Венецианском кинофестивале. 

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