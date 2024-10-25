Возлюбленная Роналду попала в больницу
Фото: Instagram/georginagio
Невеста нападающего клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду Джорджина Родригес рассказала о своей госпитализации в Эр-Рияде (столица Саудовской Аравии), сообщает Zakon.kz.
Об этом она сообщила в Instagram.
Фото: Instagram/georginagio
По словам модели, она была доставлена в больницу с диагнозом "пневмония" и провела там четыре дня, после чего вернулась домой. Родригес выразила благодарность медицинскому персоналу за оказанную помощь и заботу.
Ранее сообщалось, что Джорджина Родригес была отмечена на Венецианском кинофестивале.
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