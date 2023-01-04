Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Минимальная зарплата и пенсия выросли с 1 января 2023 года

базовые показатели с 1 января 2023 года Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Закон "О республиканском бюджете на 2023-2025 годы" устанавливает минимальный размер заработной платы, МРП и другие расчетные показатели, сообщает Zakon.kz.

Так, с 1 января 2023 года утверждены:

  • минимальный размер заработной платы – 70 000 тенге;
  • минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 24 341 тенге;
  • минимальный размер пенсии – 53 076 тенге;
  • месячный расчетный показатель – 3450 тенге;
  • величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 40 567 тенге.


базовые показатели с 1 января 2023 года

Фото: Zakon.kz

Также установлено, что средства, направленные на пенсионные выплаты по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет, предусмотрены с учетом повышения их размеров на 10,5%.

Размер взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование, подлежащих уплате в Фонд социального медицинского страхования, – 1,8% от объекта исчисления взносов государства.

Читайте также

Курсы валют на 4 января в обменниках Казахстана

В Казахстане с 1 января повышены пенсии и пособия

Как будет работать закон о банкротстве физлиц

Лариса Черненко
Законодательство Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Составлен рейтинг самых пьющих стран мира
Составлен рейтинг самых пьющих стран мира
Учителей с 30-летним стажем освободили
Учителей с 30-летним стажем освободили от тестирования
В семи регионах страны закрыты дороги республиканского значения
В семи регионах страны закрыты дороги республиканского значения
по глобальному опросу индекса счастья Казахстан попал в топ 5
Казахстан попал в Топ-5 самых счастливых стран
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления