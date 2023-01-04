Минимальная зарплата и пенсия выросли с 1 января 2023 года

Закон "О республиканском бюджете на 2023-2025 годы" устанавливает минимальный размер заработной платы, МРП и другие расчетные показатели, сообщает Zakon.kz.

Так, с 1 января 2023 года утверждены:

минимальный размер заработной платы – 70 000 тенге ;



минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 24 341 тенге ;

; минимальный размер пенсии – 53 076 тенге ;

; месячный расчетный показатель – 3450 тенге ;

; величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 40 567 тенге.





Фото: Zakon.kz



Также установлено, что средства, направленные на пенсионные выплаты по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет, предусмотрены с учетом повышения их размеров на 10,5%.



Размер взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование, подлежащих уплате в Фонд социального медицинского страхования, – 1,8% от объекта исчисления взносов государства.

