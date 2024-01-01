Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Минимальная зарплата, пенсия и МРП выросли в Казахстане

Минимальная зарплата, пенсия и МРП выросли в Казахстане Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Казахстане с нового, 2024 года выросли размеры месячного расчетного показателя, минимальной заработной платы и других расчетных показателей, сообщает Zakon.kz.

Законом РК от 5 декабря 2023 года утвержден республиканский бюджет на 2024-2026 годы, в соответствии с которым с 1 января 2024 года установлены:

  • минимальный размер заработной платы – 85 000 тенге;
  • месячный расчетный показатель – 3692 тенге;
  • минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 28 215 тенге;
  • минимальный размер пенсии – 57 853 тенге;
  • величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 43 407 тенге.

Материал по теме

Как повысят пенсии и пособия казахстанцам в 2024 году

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК "О республиканском бюджете на 2024-2026 годы" 5 декабря 2023 года. Большая часть республиканского бюджета направлена на полную реализацию государственных и социальных обязательств, развитие регионов. Подробнее здесь.

Читайте также

Аким ВКО в новогоднюю ночь поздравил энергетиков
Аким ВКО в новогоднюю ночь поздравил энергетиков
Как выглядел Алматы во время запуска фейерверков
Как выглядел Алматы во время запуска фейерверков
Повышенное загрязнение воздуха ожидается в двух мегаполисах страны
Повышенное загрязнение воздуха ожидается в двух мегаполисах страны
Динара Халдарова
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
президент РК
Новогоднее обращение Токаева к казахстанцам
выступление
Гимн Казахстана исполнил в Акорде Димаш Кудайберген
Багдат Мусин предложил возвращать казахстанцам абонентскую плату за некачественную связь
Багдат Мусин предложил возвращать казахстанцам абонентскую плату за некачественную связь
полиция перешла на усиленный режим работы
Главный полицейский Алматы обратился к горожанам
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: