Минимальная зарплата, пенсия и МРП выросли в Казахстане
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Казахстане с нового, 2024 года выросли размеры месячного расчетного показателя, минимальной заработной платы и других расчетных показателей, сообщает Zakon.kz.
Законом РК от 5 декабря 2023 года утвержден республиканский бюджет на 2024-2026 годы, в соответствии с которым с 1 января 2024 года установлены:
- минимальный размер заработной платы – 85 000 тенге;
- месячный расчетный показатель – 3692 тенге;
- минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 28 215 тенге;
- минимальный размер пенсии – 57 853 тенге;
- величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 43 407 тенге.
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК "О республиканском бюджете на 2024-2026 годы" 5 декабря 2023 года. Большая часть республиканского бюджета направлена на полную реализацию государственных и социальных обязательств, развитие регионов. Подробнее здесь.
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