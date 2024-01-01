Минимальная зарплата, пенсия и МРП выросли в Казахстане

В Казахстане с нового, 2024 года выросли размеры месячного расчетного показателя, минимальной заработной платы и других расчетных показателей, сообщает Zakon.kz.

Законом РК от 5 декабря 2023 года утвержден республиканский бюджет на 2024-2026 годы, в соответствии с которым с 1 января 2024 года установлены:

минимальный размер заработной платы – 85 000 тенге;

месячный расчетный показатель – 3692 тенге;

минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 28 215 тенге;

минимальный размер пенсии – 57 853 тенге;

величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 43 407 тенге.

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Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК "О республиканском бюджете на 2024-2026 годы" 5 декабря 2023 года. Большая часть республиканского бюджета направлена на полную реализацию государственных и социальных обязательств, развитие регионов. Подробнее здесь.