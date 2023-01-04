Астролог назвала знаки зодиака, представителям которых не стоит употреблять алкоголь

Специалист по западной астрологии и лунному календарю Татьяна Карпенко назвала три знака зодиака, представителям которых не стоит злоупотреблять спиртными напитками, так как слишком велик риск стать алкоголиками, сообщает Zakon.kz.

В беседе с интернет-изданием "Пятый канал" она рассказала, кто вошел в Топ-3 рейтинга.

Овен

Из-за того, что Овнами управляет Марс, у них часто бывает физическое перенапряжение. Они склонны очень много работать, поэтому могут выпивать, чтобы быстро расслабиться и снова уйти с головой в любимое дело.

"Марс – это управление всеми горячительными напитками. Лучший способ расслабиться, снять стресс для Овнов – это спорт, конечно же". Татьяна Карпенко

Рак

Представители этого знака зодиака являются эмоциональными, сентиментальными, чувствительными, восприимчивыми личностями. Раком управляет Луна, которая влияет на эмоции, подсознание и умение расслабляться. И поэтому им не стоит злоупотреблять алкоголем.

"Высшее проявление Рака – это забота. Позаботьтесь лучше о себе, о своем здоровье и своих родных и близких". Татьяна Карпенко

Рыбы

Планета Нептун, отвечающая за эмоциональность и восприимчивость, управляет Рыбами. Планета связана с медитативными состояниями, с ощущением всеобщего единства, с погружением в транс. Нептун затуманивает мозг и отвечает за алкоголизм, наркоманию и все формы зависимостей. Самые худшие качества Рыб – это отрыв от реальности, отрешенность, подверженность чужому влиянию. Поэтому рожденным под этим знаком зодиака настоятельно не рекомендуется злоупотреблять спиртным.

"Дорогие Рыбы, уходите от реальности с помощью вашего богатого воображения, различных форм искусства, кино, музыки, рисования и фотографии". Татьяна Карпенко

Но это все, как отметила специалист, не значит, что все люди, рожденные под знаками Овна, Рыб или Рака, будут иметь вредную привычку. При этом все равно астролог рекомендует не тратить понапрасну свое здоровье, время и деньги на алкоголь.