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Астрологи назвали знаки зодиака, которые любят драматизировать жизнь

Гороскоп на сегодня, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2025 08:17 Фото: pixabay
Астрологи перечислили представителей знаков зодиака, которые любят драматизировать жизненные события, сообщает Zakon.kz.

Издание Times of India назвало знаки зодиака, которые слишком бурно реагируют на различные ситуации и проблемы, в том числе и второстепенные.

Овны думают, что, разыграв эмоциональный спектакль, смогут достичь баланса между личной и профессиональной жизнью. Они устраивают большую драму и считают это достижением.

Тельцы начинают драматизировать, когда понимают, что не могут получить или удержать то, что хотят.

Раки показывают, как страшно огорчены, чтобы заставить других встать на их сторону или полностью поддержать их в чем-то.

Козероги тоже любят драму. Они используют этот прием, чтобы заставить других согласиться с их условиями.

Ранее были названы самые беззаботные знаки зодиака.

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Аксинья Титова
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